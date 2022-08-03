روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة أجنبية في منطقة أوكرانية متاخمة لبولندا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها دمرت مخزنا للأسلحة الأجنبية في منطقة لفيف، غرب أوكرانيا، وهي منطقة متاخمة لبولندا ونادرا ما تعرضت لضربات روسية.

وقال الجيش الروسي في بيان، إن ”صواريخ روسية عالية الدقة“ دمرت قرب راديخيف في منطقة لفيف، ”مستودع أسلحة وذخيرة أجنبية تم تسليمها لنظام كييف من بولندا“.