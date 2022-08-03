بيلوسي تغادر تايوان وسط مناورات عسكرية صينية في محيط الجزيرة

غادرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تايوان، وسط مناورات عسكرية صينية في محيط مضيق الجزيرة.

وأقلعت طائرتها من مطار بالعاصمة تايبه في حوالي الساعة السادسة مساء (10.00 بتوقيت غرينتش) بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن تواصل بيلوسي جولتها الآسيوية متوجهة إلى كوريا الجنوبية واليابان، تاركة وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة التي تعتبرها بكين إقليما منشقا.

وشددت الصين اليوم الأربعاء، على أن مناوراتها العسكرية في محيط مضيق تايوان ”ضرورية ومشروعة“ وذلك في أعقاب زيارة بيلوسي إلى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في إيجاز صحفي روتيني، إن ”إجراء الجيش الصيني مناورات عسكرية في البحر قرب تايوان الصينية، خطوة ضرورية ومشروعة لتوفير حماية حازمة للسيادة الوطنية“.

وأضافت: ”في الصراع الحالي المحيط بزيارة بيلوسي إلى تايوان، فإن الولايات المتحدة هي المحرّض، الصين هي الضحية، وجاء الاستفزاز المشترك من الولايات المتحدة وتايوان أولا، وجاء بعده دفاع الصين“.