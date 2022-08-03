لافروف: زيارة بيلوسي لتايوان محاولة لإثارة غضب الصين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان محاولة متعمدة من جانب واشنطن لإثارة غضب الصين.

وقال لافروف في زيارة إلى ميانمار منتقدا الولايات المتحدة، التي وصفها أنها تتصرف ولا تخشى العقاب: ”لا أرى مبررا آخر لإثارة مثل هذا الانزعاج دون أي سبب تقريبا، مع العلم جيدا ما يعنيه ذلك لجمهورية الصين الشعبية“.

وأثار وصول بيلوسي أمس الثلاثاء إلى تايوان، التي تعتبرها الصين إقليما منشقا، رد فعل غاضبا من بكين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا دعمها للصين، التي وطدت معها شراكة قوية في السنوات الأخيرة، وحذرت واشنطن من أن زيارة بيلوسي لتايوان تضعها في مسار تصادمي مع بكين.

وتلتزم موسكو وبكين بسياسة ”صين واحدة“ وتعترفان بتايوان باعتبارها جزءا من الصين وتعارضان استقلالها.