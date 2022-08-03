وزير الخارجية الصيني: أمريكا تنتهك سيادتنا وسنعاقب من يسيئون لنا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة من يسيء إلى بكين حتما، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وأثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلى مسؤولة أمريكية تزور تايوان منذ 25 عامًا، غضب السلطات الصينية التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءًا من الصين.

وقال وانغ يي، على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في بنوم بنه: ”هذه مهزلة خالصة. الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى بالديموقراطية (..) سيعاقب الذين يسيئون للصين حتما“.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية ”الانتهاك الخطير“ للالتزامات الأمريكية حيال بكين الذي ”يقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين“.

واستدعت الحكومة الصينية السفير الأمريكي نيكولاس بيرنز مساء الثلاثاء، وعبر نائب وزير الخارجية شيه فينغ عن ”احتجاجات حازمة“ لبلده على زيارة بيلوسي.

وأعلنت الصين اليوم الأربعاء، تعليق استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة.

من جهتها،أكدت بيلوسي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ”لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان“ .

وصرحت بيلوسي، خلال لقاء حضرته رئيسة الجزيرة تساي إنغ ون، في العاصمة تايبيه إن الوفد الأمريكي ”جاء إلى تايوان ليقول بشكل لا لبس فيه إننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان وإننا فخورون بصداقتنا الدائمة“.

من جهتها، أكدت رئيسة تايوان أن بلادها لن تتراجع، وقالت خلال اجتماعها مع بيلوسي ”سنواصل (..) الدفاع عن الديموقراطية“، وشكرت المسؤولة الأمريكية على ”اتخاذ خطوات ملموسة لإظهار دعمها الثابت لتايوان في هذه اللحظة الحاسمة“.

وذكرت سلطات تايوان ليل الثلاثاء والأربعاء أن 21 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وهي منطقة أكبر بكثير من مجالها الجوي، وفق ”فرانس برس“.

وأدانت وزارة الدفاع التايوانية ”محاولة تهديد موانئنا ومدننا وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين من جانب واحد“.