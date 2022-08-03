قد يسمح بنقل الدبلوماسي أسد الله أسدي لطهران.. البرلمان الإيراني يقر قانون تبادل المعتقلين مع بلجيكا

وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء، على مشروع قانون لنقل المعتقلين المدانين بين إيران وبلجيكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن ”195 من أعضاء البرلمان الإيراني صوتوا لصالح مشروع قانون لتبادل المعتقلين المدنيين بين إيران وبلجيكا، مقابل معارضة نائبين وامتناع 7 آخرين عن التصويت لصالح القانون، مشيرة إلى أن ”هذا القانون مكون من 22 مادة“.

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أعلنت الأحد الماضي، موافقتها على مشروع قانون لتبادل السجناء ونقل المحكومين بين إيران و بلجيكا.

وأعلنت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي، عن تقديم مشروع هذا القانون إلى البرلمان لمناقشته وفق السياقات القانونية.

وفي الـ20 من يوليو/ تموز الجاري، صوَّت البرلمان البلجيكي لصالح المعاهدة المثيرة للجدل بين بلجيكا وإيران، بأغلبية 79 صوتًا مقابل معارضة 41 صوتًا وامتناع 11 عن التصويت.

وتسمح هذه المعاهدة للمدانين في دولتين بقضاء فترات سجنهم في بلدانهم.

ويخشى معارضو هذا الاتفاق من أن تؤدي الموافقة عليه إلى نقل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى إيران، والذي حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة ”محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في فرنسا“.

ويوجد في قضية أسد الله أسدي 3 متهمين آخرين من أصل إيراني، حكمت عليهم المحكمة بالسجن مع حرمانهم من الجنسية البلجيكية.

ومع الموافقة على الاتفاقية بين إيران وبلجيكا، يمكن للدبلوماسي أسدي مع المدانين المحتملين الآخرين في هذه القضية التقدم بطلب نقلهم إلى إيران.

ويوجد بلجيكي واحد على الأقل في السجن بإيران، وأكدت وزارة العدل البلجيكية أن مواطنًا من هذا البلد مسجون في إيران بتهمة التجسس، وتم القبض عليه في الـ24 من فبراير/شباط الماضي.

وفي سياق متصل، حذر وزير الهجرة البلجيكي السابق، وعضو لجنة الدفاع البرلمانية في البرلمان، ثيو فرانكن، السبت الماضي، مواطني بلاده من السفر إلى إيران.

ونصح فرانكن في تغريدة عبر ”تويتر“، المواطنين الأوروبيين والبلجيكيين بعدم السفر إلى إيران خشية اعتقالهم.

وجاءت تصريحات فرانكن عقب اعتقال السلطات الإيرانية، مطلع الأسبوع الجاري، مواطنا سويديا في إيران بتهمة التجسس.