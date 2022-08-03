على صلة بإيران.. أمريكا تطلب مصادرة طائرة محتجزة في الأرجنتين

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان الثلاثاء، إنها طلبت الإذن بمصادرة طائرة إيرانية بيعت لمالكين في فنزويلا واحتُجزت في الأرجنتين على خلفية الاشتباه في ارتباطها بجماعات إرهابية دولية.

وأثار وصول الطائرة غير المعلن إلى الأرجنتين في الثامن من يونيو حزيران قلقا داخل الحكومة الأرجنتينية بشأن علاقاتها بإيران وفنزويلا وشركات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.

وأكدت الوزارة أن طلب المصادرة أعقب الكشف عن مذكرة صدرت في 19 من يوليو/ تموز في المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا من أجل احتجاز الطائرة، وهي التي قالت إن الطائرة يمكن مصادرتها لانتهاكها قوانين مراقبة الصادرات.

‬وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747-300 أمريكية الصنع، تخضع للعقوبات لأن قيام شركة ”ماهان إير“ الإيرانية ببيعها لشركة إمتراسور العام الماضي ينتهك القوانين الأمريكية للصادرات.

وتخضع الشركتان لعقوبات أمريكية على خلفية تعاونهما المزعوم مع منظمات إرهابية.

وقال ماثيو أولسن مساعد وزير العدل للأمن القومي في بيان ”لن تتسامح وزارة العدل مع المعاملات التي تنتهك عقوباتنا وقوانين التصدير“.

وتواجه ”ماهان إير“ عقوبات لعلاقاتها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وكان هناك 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين مسافرين على متن الطائرة عندما وصلت إلى بوينس أيرس، ولا يزال سبعة منهم محتجزين في الأرجنتين.