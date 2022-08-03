بيلوسي: جئنا بدافع الصداقة إلى تايوان والسلام للمنطقة

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأربعاء أن وفدها جاء إلى تايوان بدافع ”السلام للمنطقة“، بعد أن أطلقت زيارتها العنان لغضب بكين وأثارت عاصفة دبلوماسية.

ووصلت بيلوسي الى تايوان في وقت متأخر الثلاثاء في زيارة تحد لأعلى مسؤولة أميركية منذ زيارة سلفها نيوت غينغريتش عام 1997، وذلك على وقع تهديدات من قبل الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

وقالت بيلوسي خلال اجتماع مع تساي تشي-تشانغ نائب رئيس البرلمان التايواني ”نأتي بدافع الصداقة إلى تايوان، والسلام للمنطقة“.

والتقت بيلوسي في تايبه رئيسة تايوان تساي إينج-وين، حيث شكرت تساي إينج-وين، بيلوسي على عملها الملموس لدعم تايبه في هذه اللحظة الحرجة، وقالت إن الجزيرة لن تتراجع في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة.

كما أخبرت تساي بيلوسي بأنها واحدة من أكثر أصدقاء تايوان إخلاصا وشكرتها على دعمها الثابت على الساحة الدولية.

وأضافت تساي أن تايوان شريك موثوق للولايات المتحدة وستواصل العمل معها لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية وسلاسل التوريد.

من جانبها أكدت بيلوسي لتساي، أن بلادها لن تتخلى عن تايوان.

ومع هبوط طائرة بيلوسي العسكرية في مطار سونغشان في تايوان بعد أيام من التكهنات بشأن زيارتها، حتى جاء رد فعل بكين سريعا.

فقد استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأميركي نيكولاس بيرنز في وقت متأخر الثلاثاء وحذرته من أن واشنطن ”ستدفع الثمن“.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شيه قوله ”هذه الخطوة شنيعة للغاية بطبيعتها وعواقبها وخيمة جدا“، مضيفا ”الصين لن تقف مكتوفة اليدين“.

وقال جيش التحرير الشعبي إنه في ”حالة تأهب قصوى“ معلنا عن مناورات عسكرية في المياه حول الجزيرة تبدأ الأربعاء وتشمل ”إطلاق نار بالذخيرة الحية“ في مضيق تايوان.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية ”أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها“.

وتسعى بكين لإبقاء تايوان معزولة عن المسرح الدولي وتعارض قيام الدول بمبادلات رسمية مع تايبيه.

وبينما يُفهم أن البيت الأبيض يعارض زيارة بيلوسي لتايوان، قال جون كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي الاثنين إن لبيلوسي ”الحقّ في زيارة تايوان“.

لكن كيربي أكد أن السياسات الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، وهذا يعني دعم حكومتها التي تتمتع بحكم ذاتي مع الاعتراف الدبلوماسي ببكين وليس بتايبيه، ومعارضة إعلان استقلال رسمي من تايوان، أو استيلاء الصين عيلها بالقوة.