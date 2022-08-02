ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.. الصين تتوعد بـ"أعمال عسكرية محددة الهدف"

توعدت الصين، اليوم الثلاثاء، بشن ”أعمال عسكرية محددة الهدف“ ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تسيان في بيان استنكر فيه الزيارة إن ”جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات استقلال تايوان الانفصالية“.

كما نددت الصين بالتصرفات الأمريكية ”الخطيرة جدا“ في تايوان؛ بعد وصول بيلوسي إلى الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان عقب هبوط طائرة بيلوسي في تايوان، إن ”الولايات المتحدة تعمل باستمرار على تشويه وإخفاء وتفريغ مبدأ صين واحدة“، مضيفة: ”هذه الخطوات، مثل اللعب بالنار، بالغة الخطورة، ومن يلعبون بالنار سيهلكون بها“.

وأعلنت بيلوسي لدى وصولها تايوان أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت بيلوسي في بيان بعيد وصول طائرتها إن ”زيارة وفد الكونغرس لتايوان تكرس التزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة في تايوان“.

وأكدت بيلوسي، وهي أرفع مسؤول أمريكي منتخب يزور تايوان في 25 عاما، أن زيارتها لا تتعارض ”بأي شكل“ مع السياسات الأمريكية التي تعترف بـ“صين واحدة“ ولم تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.