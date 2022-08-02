البيت الأبيض: ليس لدينا تأكيد بالحمض النووي على مقتل الظواهري

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب كابول.

وأضاف جون كيربي لشبكة ”سي.إن.إن“ الأمريكية: ”ليس لدينا تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي.. لن نحصل على هذا التأكيد“.

لكنه أشار إلى أن أمريكا تأكدت من مقتل الظواهري بطرق أخرى، قائلا: ”لدينا تأكيد بالمشاهدة، ولدينا أيضا تأكيد من خلال مصادر أخرى“.

وتابع: ”بصراحة تامة، استنادا إلى معلومات من مصادر ووسائل عديدة، لسنا بحاجة“ إلى تحليل الحمض النووي.

وأشار كيربي إلى أن تنظيم القاعدة ”لا يزال يحتفظ بوجود صغير في أفغانستان“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الإثنين، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ضربة أمريكية بأفغانستان، يوم السبت.

والظواهري طبيب مصري تحول إلى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات أيلول/ سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة.

وتسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، وقد خصصت الولايات المتحدة جائزة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.