مسؤول أفغاني سابق: وزير داخلية طالبان فرّ من كابول بعد مقتل الظواهري

قال رحمة الله نبيل، رئيس جهاز الأمن القومي الأفغاني السابق، الثلاثاء، إن وزير الداخلية في حكومة طالبان سراج الدين حقاني فر من العاصمة كابول بعد الضربة الجوية التي استهدفت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وأدت إلى مقتله.

وكتب نبيل في حسابه الرسمي على ”تويتر“ أنه ”وفقًا لمصادر، بعد الضربة الجوية الأمريكية، غادر سراج حقاني كابول مع قافلة مسلحة كبيرة تضم مدنيين على ما يبدو حفاظاً على سلامته، متوجهةً نحو شارخ لوغار ومن هناك إلى مناطق أخرى في ولاية بكتيا جنوب شرق أفغانستان، لتجنب هجوم مماثل“.

the Taliban’s Interior Affairs Minister. The sources added that after the drone strike, Haqqani left KBL with a big armed convoy, including civilians apparently for his safety, heading towards Charkh of Logar prov. , and from there to the other districts of Paktia province. 3/14

وأضاف أن ”قادة القاعدة يقيمون في منطقة شيربور بالقرب من محل إقامة وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ورئيس الشؤون الأمنية في طالبان“.

وأشار إلى أن ”سراج الدين حقاني كان يستضيف السبت الماضي محادثات سلام بين وفد مكون من 12 شخصًا من الحكومة الباكستانية وزعماء حركة طالبان باكستان عندما وقع هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة وزير أكبر خان في كابول“.

وتابع المسؤول الأفغاني السابق أنه ”بحسب المعلومات فإن بيت الضيافة الخاص بحقاني يقع بالقرب من موقع الهجوم، ووفقًا للأنباء التي نشرتها بعض الصحف الأجنبية، فإن المنزل الذي استهدف فيه أيمن الظواهري تابع لوزير داخلية طالبان“.

كما لفت رحمة الله نبيل إلى أن ”نجل أسامة بن لادن ونجل الظواهري عقدا اجتماعات مع قيادة طالبان في كابول في الأشهر القليلة الماضية، وكانت معروفة لكثير من المراقبين وكان من الصعب الحفاظ على أسرارها“.

It is important to note that the son of Osama Bin Laden and the son of Al Zawahiri have had meetings with the Taliban leadership in Kabul in the past few months that were known to many observers and hard to keep them secrets. 6/14

— Rahmatullah Nabil (@RahmatullahN) August 2, 2022