عبداللهيان: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران "استعراضية"

وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلده، بأنها ”إجراء غير منطقي وخطوة استعراضية لا تأثير لها“.

وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، إنه ”لا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات منا على طاولة المفاوضات النووية عبر مواصلة سياسة فرض العقوبات“.

وأضاف أن ”الولايات المتحدة إذا كانت تريد الاستمرار في سياسة الحصار والتهويل علينا، فلن نكون مقيدين أبدا“.

وتابع أنه ”ردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة، أطلقنا عملية ضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي منذ الليلة الماضية“.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أمس الإثنين، فرض عقوبات على 6 كيانات إيرانية، فيما تعهدت واشنطن بمواصلة فرض العقوبات ضد طهران حتى العودة إلى الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

من جهتها، أفادت وكالة ”نور نيوز“ المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الثلاثاء، بأن ”أجهزة الطرد المركزي التي تم تزويدها بالغاز بعد إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من النوعين IR1 و IR6، والتي تم تركيبها سابقا بمجمع نطنز النووي بمحافظة أصفهان وسط إيران، أصبحت جاهزة للتشغيل“.

وأضافت الوكالة أن ”هذه الأجهزة في القاعات المبنية في الطابق السفلي من منشأة نطنز، وهي في حالة أمان وحماية جيدة من وجهة نظر الدفاع المدني“.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلن مساء الإثنين، أن ”المنظمة بدأت بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة تنفيذا لقرار البرلمان الإيراني بتقليص الالتزامات النووية“.

وقال كمالوندي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: ”بدأت إيران بضخ الغاز في مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة من بينها IR6“.

وأوضح كمالوندي أنه ”تم ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في 500 جهاز طرد مركزي متطور من نوع IR6 بهدف الوصول إلى قدرة 190 ألف وحدة (سو) في مجال الطاقة الذرية“.