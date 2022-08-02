روسيا: دمرنا 6 أنظمة صواريخ أمريكية الصنع في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، يوم الثلاثاء، إن روسيا دمرت ستة أنظمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز هيمارس منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

وأضاف شويجو لوكالة ”إنترفاكس“ أن روسيا دمرت ،أيضا، 5 أنظمة إطلاق صواريخ ”هاربون“ المضادة للسفن و 33 مدفع ”هاوتزر إم 777″، منذ أن نشرت موسكو عشرات الآلاف من القوات في أوكرانيا في الـ24 من شباط/ فبراير.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يشغلون ما يصل إلى 12 منظومة هيمارس، والتي تسمح دقتها وطول مداها لكييف بالحد من تفوق المدفعية الروسية.

من جانبها اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا باستخدام أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا ”درعا نووية“، من خلال نشر قوات هناك؛ ما يمنع القوات الأوكرانية من الرد على إطلاق النار، ويهدد بخطر وقوع حادث نووي مروع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة ”قلقة للغاية“ من أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي اُتهمت روسيا بإطلاق قذائف بالقرب منها بشكل خطير في مارس/ آذار الفائت، ”أصبحت الآن قاعدة عسكرية روسية تستخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية القريبة“.

وأضاف بلينكين للصحفيين بعد محادثات في الأمم المتحدة، في نيويورك، يوم الاثنين، بشأن منع انتشار الأسلحة النووية: ”بالطبع لا يمكن للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية“.