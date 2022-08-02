كيف استقبلت عائلات ضحايا "11 سبتمبر" نبأ مقتل أيمن الظواهري؟

سلطت صحيفة ”ديلي بيست“ الأمريكية، الضوء على ردود فعل عائلات ضحايا هجمات ”11 سبتمبر“ عقب الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن ”نبأ مقتل الظواهري، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة على منزل كان يختبئ به في العاصمة الأفغانية كابول، لم يؤدِ إلى احتفالات عفوية، كما حدث بعد إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن العام 2011“.

وأضاف التقرير: ”كان رجل الإطفاء جيمس دوديل في مكان عمله في بروكلين، عندما سمع عبارة أنه تم أخيرا القضاء على أكبر المطلوبين، والمسؤول عن مقتل والده وآلاف الأمريكيين الآخرين في هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث وجّه الشكر للجيش الأمريكي، وأكد أنه لا يزال يقوم بالمهمة المنوط بها“.

وتابع: ”جاءت أنباء مقتل أيمن الظواهري في الوقت الذي كان يعتقد فيه نجلا الملازم كيفين دوديل، الذي لقي مصرعه في هجمات 11 سبتمبر، أن هؤلاء الذين لم يتأثروا بصورة مباشرة في أحداث 11 سبتمبر قد نسوا بالفعل ما حدث“.

ونقلت الصحيفة عن جيمس دوديل: ”يبدو الأمر وكأنه ذاكرة بعيدة الآن، لكن الوضع مختلف تماما بالنسبة لنا، على العكس من باقي العالم“.

من جانبه، قال شقيقه باتريك دوديل: ”دائما ما نقول إننا لا ننسى ما حدث، ومن الجيد أن تكون الحكومة كذلك، في ظل أنهم لا يزالون يلاحقون هؤلاء الأشرار“.

وقالت الصحيفة: ”الدراما التي صاحبت مقتل أسامة بن لادن كانت أكبر كثيرا من الأنباء التي أكدت مقتل أيمن الظواهري، وبالتالي، فإن الاحتفالات العفوية التي شهدتها الولايات المتحدة، وخاصة في منطقة هجمات 11 سبتمبر، لم تتكرر بعد إعلان مقتل الظواهري، كونه مساعد بن لادن وأقل شهرة منه، إضافة إلى أن مقتله جاء بعد أكثر من 10 سنوات على اغتيال زعيم القاعدة السابق“.

وتابعت الصحيفة: ”ولكن مقتل الظواهري بعد عام من الانسحاب الأمريكي الكارثي من أفغانستان، حيث لقي 13 جنديا أمريكيا مصرعهم في تفجير انتحاري، كان بمثابة تذكير بألّا يفقد الأمريكيون الإيمان بعزيمة بلادهم“.

وقال نجل رجل الإطفاء رون بوكا، الذي لقي حتفه في أحداث 11 سبتمبر، بينما كان يقوم بواجبه، إنه التحق بالجيش على أمل الانتقام لمقتل والده، وكان بالفعل يشارك في التدريبات رفقة وحدته الخاصة أمس الإثنين، عندما سمع أنباء مقتل أيمن الظواهري.

وقال رون بوكا، الذي يحمل اسم والده: ”لقد كان أيمن الظواهري آخر الباقين في النظام القديم لتنظيم القاعدة، هذا يعكس المثابرة، فقد استغرق الأمر 20 عاما من الحرب كي يتم التخلص من الظواهري، بالتأكيد فإن هذا شعور عظيم بالنسبة لي“.