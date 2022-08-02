ما مستقبل تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري؟

أثار الإعلان الأمريكي عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان تساؤلات حول مستقبل التنظيم وقدراته خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الاثنين أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في ضربة أمريكية في أفغانستان يوم السبت.

لا تأثير

وترى الكاتبة المتخصصة في شؤون الجماعات الإسلامية هدى الصالح أن مقتل الظواهري لا يمثل قيمة أو تأثيرا كبيرا على تنظيم القاعدة.

وتعزو الكاتبة رأيها إلى كون ”شخصية الظواهري لم تكن محط إعجاب من دائرة القيادات في الصف الأول، ولم تكن إصداراته تأخذ صدى وحيزا في صفوف القاعدة“، مشيرة إلى أن مقتله ”ربما يفتح الباب لقيادة جديدة ذات كاريزما بعكس (حكيم الأمة)“ في إشارة للظواهري كما يطلق عليه أنصاره.

مقارنة بين رجلين

وفي استشرافه لتأثير العملية على مستقبل التنظيم، قارن الباحث المصري في شؤون الجماعات الإسلامية مصطفى زهران بين ردود الفعل على مقتل الظواهري ونظيرتها عند مقتل أسامة بن لادن قبل سنوات.

وقال زهران لـ“إرم نيوز“: ”لمعرفة حجم التأثير والفاعلية التي أضحى عليها تنظيم القاعدة اليوم وقبوليته مقارنة بعقد مضى، تأمل ردود الفعل الرسمية والشعبية والعالمية والدولية والإقليمية والمحلية، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مقتل أسامة بن لادن في مايو 2011 عبر كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من جهة، وإعلان مقتل أيمن الظواهري بالأمس“.

ويتابع: ”سنجد جملة من الفروقات، وقدرًا كبيرًا من الاستنتاجات بعد عقد كامل عايش فيه تنظيم القاعدة مجموعة من التحولات المهمة، فيما يبقى الفاعل الأكثر تأثيرًا على التنظيم بشكل خاص هو ظهور تنظيم الدولة الإسلامية داعش الذي سحب البساط من تحت أقدامه“.

تحولات جوهرية

وبحسب مصطفى زهران، فإن ”الظواهري ترك القاعدة بعدما تحولت من عالم التنظيمات لما يمكن أن يطلق عليه عالم الأفكار.. لم تعد تنظيما تقليديا مركزيا على شاكلة بقية التيارات الإسلامية الأخرى. أصبحت القاعدة فكرة فضفاضة لديها بعض الأدبيات المؤسسة وبعض الرموز.. والظواهري صار قبل مقتله بمثابة أحد مؤسسي الفكر القاعدي وليس التنظيم الهرمي“.

ويشير الباحث المصري إلى أن ”بُعد الظواهري عن إدارة تنظيم القاعدة بالشكل الذي كان عليه في السابق من حيث التراتبية والاتصال بين الرأس والفروع أو بين مجلس الشورى والمقاتلين، أفقده الكثير من السيطرة الفعلية على من ينتمون نظريا لهذا التنظيم، وأصبحت كل مجموعة تدعي انتماءها للقاعدة هي سيدة قرارها ولا علاقة لها براس التنظيم إلا فكريًا“.

وفي هذه الجزئية يضرب زهران أمثلة بجبهة النصرة في سوريا وحركة الشباب الصومالية وإمارة القوقاز وغيرها من التنظيمات التي تحتفظ برابط فكري مع القاعدة لكنها لا تعمل تحت إمرة رأس التنظيم العالمي بشكل حقيقي أو مباشر.

ويخلص الباحث إلى أن التأثير الأبرز الذي يمكن أن يتبع مقتل الظواهري على القاعدة هو تسلل المزيد من أتباع التنظيم إلى منافسه داعش الذي يمتلك الوجود والهيكل والجاذبية لكثير من أصحاب الفكر الجهادي.

ويستدرك بالقول: ”هذا لا ينفي وجود فروع قوية للقاعدة تعيش تمددا ملحوظا في محيطها المحلي، لكنها تبقى محصورة في إطار الانتماء الفكري، بعيدا عن التنظيم الأممي السابق“.