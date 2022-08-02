كيف قرر جو بايدن وفريقه قتل أيمن الظواهري؟

قبل أن يصدر الأمر بقتل أيمن الظواهري، أراد الرئيس جو بايدن أن يفهم عن كثب المكان الذي يختبئ فيه زعيم القاعدة.

وقال تقرير لشبكة ”سي ان ان“ الأمريكية، إن الضربة بطائرة بدون طيار التي قتلت الظواهري على شرفة منزله في وسط كابول نتاج شهور من التخطيط السري للغاية من قبل بايدن ودائرة ضيقة من كبار مستشاريه.

و من بين الاستعدادات كان نموذج صغير لمنزل الظواهري الآمن، شيده مسؤولو المخابرات ووضع داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض لبايدن لفحصه أثناء مناقشة خياراته.

بالنسبة لبايدن، كانت الفرصة للقضاء على ”أكثر الإرهابيين المطلوبين“ في العالم، أحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر 2001، محفوفة بخطر قتل المدنيين بطريق الخطأ في العاصمة الأفغانية – تمامًا كما فعلت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار قبل أشهر أثناء الانسحاب العسكري الأمريكي الفوضوي من البلاد.

وكشف مسؤول كبير في الإدارة عن تفاصيل الضربة والتخطيط لها بينما كان بايدن يستعد للإعلان عن المهمة يوم الاثنين.

منزل آمن

تم إطلاع الرئيس لأول مرة في أبريل من قبل المخابرات الأمريكية، على أن الظواهري متواجد بمنزل آمن في كابول. كان المسؤولون الأمريكيون على علم بشبكة تدعم ”الزعيم الإرهابي“ في العاصمة الأفغانية منذ شهور، وقد تعرفوا على زوجته وابنته وأطفالها من خلال مجموعة متعددة من المعلومات الاستخباراتية.

استخدمت النساء أساليب متعددة لمنع أي شخص من متابعتهن إلى موقع الظواهري في أحد أحياء كابول. الظواهري نفسه لم يغادر المكان بعد وصوله للمنزل هذا العام.

مع مرور الأشهر، بدأ المسؤولون الأمريكيون بعد طول مراقبة في تكوين فكرة عن المنزل بما في ذلك ظهور الظواهري بشكل دوري على الشرفة لفترات طويلة من الزمن.

مع استمرار المسؤولين في مراقبة أنشطته، بدأ جهد في سرية تامة لتحليل تشييد المبنى وهيكله، مع التركيز على تطوير عملية للقضاء على الهدف الإرهابي رقم 1 في العالم دون المساس بالسلامة الهيكلية للمبنى.

كان على رأس أولويات بايدن وأعضاء فريقه تجنب قتل المدنيين، بما في ذلك أفراد عائلة الظواهري الذين كانوا يعيشون في المبنى. شارك محللون مستقلون من جميع أنحاء الحكومة في تحديد شاغلي المنزل الآخرين.

كان وجود المبنى في وسط مدينة كابول يمثل تحدياته الخاصة.

كان المسؤولون محاطين بحي سكني، وكانوا واعين لتخطيطهم والمعلومات التي يجب أن تكون ”صلبة“ قبل تقديم أي خيارات إلى بايدن.

وكانوا حذرين للغاية من التسريبات – لم يتم إبلاغ سوى ”مجموعة صغيرة جدًا ومختارة“ في مجموعة متفرقة من الوكالات الرئيسية بالخطط الموضوعة.

كان بايدن قلقًا أيضًا بشأن كيفية تأثير ذلك على الجهود الأمريكية لتأمين عودة مارك فريريتش، وهو مواطن أمريكي احتُجز كرهينة في أفغانستان منذ أكثر من عامين.

نموذج بالبيت الأبيض

مع حلول مايو ويونيو، كان بايدن على اطلاع دائم بالتطورات. في 1 يوليو ، جمع كبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لتلقي إحاطة بشأن العملية المقترحة.

وجلس حول الطاولة مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه جون فينر، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال.

وقال مسؤول كبير إن بايدن ”منخرط بعمق في الإحاطة وكان منغمسا في المعلومات الاستخبارية“. سأل ”أسئلة تفصيلية حول ما عرفناه وكيف عرفناه“.

كان من الأمور ذات الأهمية الخاصة نموذج مصغر لمنزل الظواهري الذي بناه مسؤولو المخابرات ونقلوه إلى البيت الأبيض ليقوم الرئيس بفحصه. وقال المسؤول إن بايدن تساءل كيف يمكن أن تضيء الشمس المنزل ومواد البناء وكيف يمكن أن يؤثر الطقس على أي عملية.

طلب بايدن من فريقه الحصول على مزيد من المعلومات حول المبنى وكيف يمكن أن تؤثر الضربة عليه.

ظل فريقه متأخراً ، حيث اجتمع عدة مرات في غرفة العمليات خلال الأسابيع المقبلة لإكمال التخطيط والإجابة على أسئلة الرئيس والتأكد من أنهم اتخذوا كل حالة طارئة لتقليل المخاطر.

كان هناك جهد موازٍ من قبل كبار محامي الإدارة لفحص المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالظواهري وإرساء الأساس القانوني للعملية.

في 25 يوليو – أثناء عزله مع Covid-19 في منزل البيت الأبيض – أعاد بايدن فريقه للاجتماع معًا لتلقي إحاطة أخيرة. وقال المسؤول إنه ضغط مرة أخرى على ”مستوى دقيق“ ، متسائلا عن أي خيارات إضافية يمكن أن تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين.

سأل عن مخطط المنزل وما الأثر المحتمل الذي ستحدثه الضربة.

ودار حول فريقه واستفسر عن رأي كل مسؤول.

في النهاية ، سمح ”بضربة جوية دقيقة“ للقضاء على الهدف.

بعد خمسة أيام، أطلق صاروخان من طراز ”Hellfire“ على شرفة المنزل الآمن في كابول في الساعة 6:18 صباحًا بالتوقيت المحلي. وأكدت ”مصادر متعددة من المخابرات“ مقتل الظواهري.

قال المسؤول إن أفراد عائلته، الذين كانوا في مناطق أخرى من المنزل، لم يصابوا بأذى.

تم إبلاغ بايدن، الذي لا زال في فترة العزل المنزلي في البيت الأبيض مصابًا بعدوى فيروس كوفيد، بوقت بدء العملية ومتى انتهت.