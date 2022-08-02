هيلفاير.. الصاروخ الذي قتل الظواهري

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة.

وقال بايدن ”لقد سمحت بضربة دقيقة من شأنها أن تخرجه من ساحة المعركة بشكل نهائي“.

وقال بايدن إن الظواهري كان يحتمي في وسط كابول للم شمل عائلته، وقُتل فيما وصفه مسؤول كبير في الإدارة بأنه ”غارة جوية مصممة بدقة“ باستخدام صاروخين من طراز هيلفاير، بحسب شبكة ”سي ان ان“ الأمريكية.

وقال المسؤول يوم الاثنين إن ضربة الطائرة بدون طيار نُفذت في الساعة 9:48 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم السبت بتفويض من بايدن بعد أسابيع من الاجتماعات مع مجلس وزرائه والمستشارين الرئيسيين، مضيفًا أنه لم يكن هناك أي أفراد أمريكيين على الأرض في كابول في ذلك الوقت.

وهيلفاير هو صاروخ جو-أرض (ASM) تم تطويره لأول مرة للاستخدام المضاد للدروع، ولكن تم تطوير نماذج لاحقة من أجل الدقة تطلق من طائرة بدون طيار ضد أنواع دقيقة من الأهداف، واستخدم الصاروخ في عدد من الإجراءات التي تهدف إلى ”تدمير أهداف عالية القيمة ”.

تم تطوير الصاروخ في الأصل تحت اسم Heliborne laser، إلا أن الاسم العامي ”هيلفاير“ أصبح في النهاية الاسم الرسمي للصاروخ الذي يبلغ وزنه (45 كغم).

للصاروخ قدرة على تنفيذ ضربات دقيقة متعددة المهام والأهداف المتعددة ويمكن إطلاقه من منصات جوية وبحرية وأرضية متعددة، بما في ذلك طائرة بريداتور بدون طيار .

والصاروخ الذي صنعته شركة Lockheed Martin الأميركية في 1974 بمدى يصل الى 49 كيلومترا كحد أقصى، موجه بالرادار أو باللايزر في نسخته المطورة.