إيران تكثّف حملتها ضد البهائيين وتوقف عددا منهم

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن ناشطون الاثنين أن السلطات الإيرانية كثّفت حملتها ضد البهائيين موقفةً أفرادا بارزين في أكبر أقلية غير مسلمة في الجمهورية الإسلامية، ما أثار صدمة بين أتباع الديانة المحظورة في البلاد.

وتحدث البهائيون في إيران الذين يتعرّضون لمضايقات منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، عن اعتقال العشرات من أفراد الأقلية أو استدعائهم أو تفتيش منازلهم في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وقالت ممثّلة مكتب ”الجامعة البهائيّة العالميّة“ للأمم المتحدة في جنيف ديان علائي إن حملة الاضطهاد بلغت ذروة جديدة الأحد مع توقيف 13 من أتباع الديانة البهائية بشكل مفاجئ خلال مداهمات لمنازل وشركات تعود لـ52 بهائيًا في كافة أنحاء البلاد.

وأوضحت أن من بين المعتقلين شخصيات إيرانية بهائية بارزة هم مهوش ثابت وفريبا كمال أبادي وعفيف نعيمي الذين سبق أن أمضى كلّ منهم عشر سنوات في السجن وكانوا أعضاء في مجموعة بهائية تمّ حلّها وكانت تُعرف باسم ”ياران“.

وقالت علائي لوكالة فرانس برس ”هذه خطوة شائنة“ مضيفةً ”إنه تصعيد“.

وتابعت ”لم نكن نريد أن نصدّق أن ذلك سيحدث لكن كان بإمكاننا رؤية الأمر أثناء التحضير له“ مشيرةً إلى وجود ”حملة تحريض على الكراهية“ في وسائل الإعلام الموالية للحكومة الإيرانية.

من جانبه، قال عضو مكتب الشؤون العامة للبهائيين في الولايات المتحدة جيمس سميمي فار ”لأي سبب كان، هناك جهود حثيثة لاضطهاد مجتمعنا واختبار ما يمكن فعله ضدنا“.

وسبق أن أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية في وقت سابق الإثنين توقيف عدد من أتباع الديانة البهائية على خلفية شبهات بقيامهم بالتجسس.

وأفادت الوزارة في بيان عن ”توقيف عدد من أتباع الخلية المركزية لحزب التجسس البهائي“.

وتعود جذور هذه الديانة الى القرن التاسع عشر في ايران وهي تدعو الى الوحدة بين كل الشعوب والمساواة. ويؤمن أتباعها بتعاليم بهاء الله المولود في إيران عام 1817، ويعتبرونه أحد أنبياء الله وآخرهم.

ويعد أتباعها بالملايين في العالم، ويقدر عددهم في إيران بنحو 300 ألف.

وفي حين تكفل الجمهورية الإٍسلامية ذات الغالبية الشيعية للعديد من الأقليات الدينية حرية ممارسة المعتقدات، الا انها حظرت الديانة البهائية التي تعتبر أتباعها ”مهرطقين“، وغالبا ما وجهت إليهم اتهامات بالارتباط باسرائيل، عدوها الاقليمي اللدود.

وأوضحت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن المتهمين الموقوفين ”كانوا على صلة مباشرة بالمركز الصهيوني المسمى بـ +بيت العدل+ ومقره فلسطين المحتلة“، في إشارة الى المقر العالمي للطائفة في مدينة حيفا.

وأشارت الى أن ”المركز المذكور قد نقل للشبكة المعتقلة استراتيجية إحياء تنظيم المذهب البهائي الضال في إيران تحت عنوان +خط الدعاية الهجومية+ والمهمة الخاصة لجمع المعلومات المستهدفة“، وتم تكليف أفرادها ”بمهمات نشر تعاليم الاستعمار المصنعة بهائيا على نطاق واسع والتغلغل في البيئات التعليمية على مختلف المستويات، وخاصة رياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد“.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في أواخر 2018، قرارا يدعو طهران الى وقف ”مضايقة“ و“ترهيب“ و“التوقيف الاعتباطي“ لأتباع أقليات دينية والافراج عن بهائيين قالت إنه تم توقيفهم لانتمائهم الديني.