أسوشيتد برس: مقتل أيمن الظواهري بغارة أمريكية في أفغانستان

أفاد مراسل أسوشيتد برس على تويتر بمقتل أيمن الظواهري القيادي في تنظيم القاعدة في ضربة جوية أمريكية في أفغانستان.

أتى ذلك، عقب تأكيد مسؤولين أمريكيين لرويترز الاثنين أن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت في كابول يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كان هناك ضحايا.

وامتنعت وكالة المخابرات الأمريكية عن التعليق.

وكان كبير المتحدثين باسم حركة طالبان قد قال إن الولايات المتحدة شنت هجوما بطائرة مسيرة على مبنى سكني في كابول في مطلع الأسبوع.

وقال ذبيح الله مجاهد في بيان إن الهجوم وقع يوم الأحد وتدينه بشدة الحركة الإسلامية المتشددة باعتباره انتهاكا ”للمبادئ الدولية“ واتفاق 2020 المتعلق بانسحاب القوات الأمريكية.