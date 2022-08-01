باكستان: اختفاء هليكوبتر عسكرية تقل مدير عام قوات خفر السواحل

قال الجيش الباكستاني إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين اختفت، اليوم الإثنين، خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب البلاد.

وأوضح الجيش في بيان أن ”الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية“.

وأضاف أن ”ستة أشخاص بينهم الجنرال في الجيش الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية كانوا على متن الطائرة“.

وأشار إلى أن ”هناك عملية جارية للبحث عنهم“.

ولفت مسؤول في المخابرات إلى أن ”المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتي كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز علي“.