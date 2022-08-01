أمريكا تقدم أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها سترسل أسلحة جديدة بقيمة 550 مليون دولار للقوات الأوكرانية التي تواجه الغزو الروسي، بينها ذخائر لقاذفات الصواريخ التي تزداد أهمية في النزاع.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافة أن هذه المساعدة ستتضمن خصوصًا ”مزيدًا من الذخائر لمنظومات هيمارس“.

وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للمساعدة العسكرية الأميركية المقدّمة لأوكرانيا منذ أن تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، وفق المتحدث.

وأوضح البنتاغون في بيان أن المساعدة الجديدة ”ستتضمّن أيضًا 75 ألف قذيفة من عيار 155 ملم“.

وأشار إلى أن ”الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بقدرات أساسية“.

وتستطيع مدافع هيمارس المتحركة إطلاق صواريخ يوجهها نظام ”جي بي اس“ لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كلم، ما يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقا في متناول قواتها.