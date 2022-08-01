واشنطن: "يحق" لبيلوسي زيارة تايوان ولا سبب لافتعال الصين "أزمة"

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الإثنين، إن من ”حقّ“ رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي تقوم بجولة آسيوية، أن تزور تايوان، مشيرًا إلى أن الصين في حالة ”تموضع“ لاستعراض قوة عسكري محتمل حول تايوان.

وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجيّة جون كيربي للصحافيين: ”لرئيسة مجلس النواب الحقّ في زيارة تايوان، ولا يوجد سبب يجعل بكين تحول زيارة محتملة تتفق مع سياسات الولايات المتحدة الطويلة الأمد إلى نوع من أزمة“.

وأضاف كيربي: ”يبدو أن الصين تتموضع لاتخاذ مزيد من الخطوات المحتملة في الأيام المقبلة“، ما ”قد يشمل استفزازات عسكرية مثل إطلاق صواريخ في مضيق تايوان أو حول تايوان“، مشيرًا أيضًا إلى ”احتمال دخول جوي على نطاق واسع إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية“.

وقال إن بعض التحركات الصينية المحتملة ستبقى ضمن ”خط الاتجاه المثير للقلق“ المتمثل في إثارة الضجيج حول الجزيرة ذات الحكم الديموقراطي والتي تعتبرها بكين جزءًا من الأراضي الصينية.

ومع ذلك، قال كيربي إن بعض التطورات ”قد تكون ذات نطاق وحجم مختلفين“، مشيرًا إلى أن آخر إطلاق للصواريخ الصينية في مضيق تايوان كان في منتصف التسعينيات.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن الصين تبالغ في رد فعلها تجاه زيارة حتى الآن غير مؤكدة.

وفيما تشغل بيلوسي المرتبة الثانية بعد الرئيس وتتمتع بسلطات كبيرة كرئيسة لمجلس النواب، يؤكد البيت الأبيض أنها تضع خطط سفرها على نحو مستقل تمامًا.

من جانبه، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة: ”ستتخذ رئيسة مجلس النواب قراراتها بشأن زيارة تايوان من عدمها. الكونغرس هو فرع حكومي مستقل ومتكافئ، القرار عائد لها تمامًا“.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة ”لن تخضع للتخويف“ وتكف عن التحرك بحرية في منطقة المحيط الهادئ، ولكنه سعى مع ذلك إلى خفض التوتر من خلال التأكيد عدة مرات على أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير تجاه تايوان، وهذا يعني دعم حكومتها وكذلك الاعتراف بالسيادة الصينية، ومعارضة محاولة استقلال تايوان الكامل عن الصين أو سيطرة الصين عليها بالقوة.

وقال: ”لم يتغير شيء، لم يتغير شيء.. نحن نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين.. قلنا إننا لا ندعم استقلال تايوان“.

وقال كيربي: ”لا داعي للتهويل.. بالتأكيد لا يوجد سبب لهذا الأمر“.

وأكد أن بيلوسي تسافر على متن طائرة عسكرية وقال، من دون الخوض في التفاصيل، إن واشنطن ”ستتأكد من قدرتها على السفر بأمن وأمان.. يمكنني أن أؤكد لكم أنها ستفعل“.

وفقًا لكيربي ”ليس الأمر أنه قد يكون هناك هجوم مباشر، لكنه يزيد من مخاطر سوء التقدير“.