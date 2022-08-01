عبد اللهيان: إيران تقوم بمراجعة الاقتراح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الإثنين، إن ”بلاده تقوم بمراجعة ودراسة الاقتراح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية“.

وبين عبداللهيان أن ”طهران جادة في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر“.

وأشار في مقابلة مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“ إلى أنه ”خلال الأشهر الأربعة الماضية، تبادلنا الرسائل من خلال ممثل الاتحاد الأوروبي (إنريكي مورا) مع الجانب الأمريكي بخصوص إلغاء العقوبات“.

وأضاف: ”أعد جوزيب بوريل مسودة من مجموعة وجهات نظر الأطراف المختلفة للمفاوضات وقدمها إلى جميع الأطراف كاقتراح من منسق الاتحاد الأوروبي، ونقوم بمراجعة هذا الاقتراح في العواصم“.

وتابع: ”نحن جادون في التوصل إلى اتفاق قوي وجيد ومستقر، وإذا كان الجانب الأمريكي واقعيًا ولديه المرونة اللازمة في المفاوضات المحتملة المقبلة، فإن التوصل إلى اتفاق لن يكون بعيد المنال“.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن النص النهائي لاتفاقية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) جاهز.

في ذات السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، إن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ما زالت تمثل أفضل نتيجة للولايات المتحدة وإيران والعالم.

جاء كلام بلينكن خلال محادثات عالمية في الأمم المتحدة بشأن حظر الانتشار النووي، حسبما أوردت ”رويترز“.

وأمس الأحد، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، إن ”إيران مستعدة لاختتام المفاوضات في فترة قصيرة من الزمن“.

وأضاف: ”قدمنا أفكارنا المقترحة من حيث الشكل والمضمون إلى الأطراف الأخرى من أجل تمهيد الطريق لاختتام سريع لمفاوضات فيينا، والتي كانت تهدف إلى تصحيح الوضع المعقد والضار الناجم عن الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة“.

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في إشارة إلى العقوبات الجديدة التي تفرضها البلاد على إيران، إن ”الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية من أجل العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل“.

وأضاف نيلسون: ”طالما أن إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها، فسوف نستمر في فرض عقوبات ضد البيع غير المشروع للنفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية“.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين أيضا، إن ”التفاوض في ظل التهديدات غير ممكن في الأساس“.

واعتبر كنعاني في الوقت ذاته أن ”التفاوض على رفع العقوبات هو أحد مواضيع السياسة الخارجية الإيرانية“.

وأضاف: ”خلق عقبات جديدة في مسار النشاط السياسي والاقتصادي لإيران يخلق عقبة جديدة في عملية إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق، ونحن نتصرف بالطريقة التي تناسب كل إجراء تتخذه الحكومة الأمريكية“.

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 في آذار/مارس الماضي في فيينا دون إحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي.

كما دخلت طهران وواشنطن في مفاوضات غير مباشرة في الدوحة أواخر حزيران/يونيو الماضي، دون الوصول إلى نتائج.

وكانت تلك المفاوضات غير المباشرة برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف دفع إيران والولايات المتحدة للوصول إلى تفاهم في القضايا العالقة لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015.