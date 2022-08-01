بوتين: يجب عدم بدء أي حرب نووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان نشره الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية وإنه يجب عدم بدء مثل هذه الحرب أبدا.

وجاء تصريح بوتين فى رسالة إلى المشاركين فى مؤتمر حول معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، بعد أكثر من خمسة أشهر من حربه على أوكرانيا.

وقال بوتين: ”ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها أبدا ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي“.

وتصاعد القلق الدولي من خطر المواجهة النووية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وفي خطاب ألقاه في ذلك الوقت، أشار بوتين بوضوح إلى الترسانة النووية التي تملكها بلاده وحذر القوى الخارجية من أي محاولة للتدخل.

وقال: ”كل من يحاول إعاقة عملنا.. يجب أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا، وسيؤدي إلى عواقب لم تواجهوها من قبل في تاريخكم“.

وبعد أيام، أمر بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.

وفي وقت سابق أبدى مصدر في وزارة الخارجية الروسية استغرابه، اليوم الإثنين، من اقتراح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض على إطار جديد للحد من الأسلحة كي يحل محل معاهدة ستارت الجديدة عندما تنتهي صلاحيتها في عام 2026.

وقال بايدن في بيان يوم الإثنين إن إدارته مستعدة للتفاوض ”بشكل سريع“ للتوصل لإطار عمل جديد لكنه قال إن على روسيا أن تثبت استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر الروسي لرويترز: ”هل هذا بيان جاد أم أن الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض تعرض لاختراق؟.

وأضاف: ”ومع ذلك فإذا كانت هذه نية جادة فمع من على وجه الدقة يعتزمون مناقشتها؟“.