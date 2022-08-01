بينهم ديفيد كاميرون.. موسكو تدرج 39 بريطانيا على قائمتها السوداء

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، إدراج 39 بريطانيا، بينهم زعيم حزب العمال كير ستارمر ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، على قائمتها السوداء.

ولندن من أكبر الداعمين لكييف منذ الحملة العسكرية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير.

وقالت الخارجية الروسية إن المواطنين البريطانيين المدرجين على قائمتها السوداء، وبينهم صحفيون، ”ساهموا في مسار لندن العدائي الهادف لشيطنة بلدنا وعزلها دوليا“.

وأضافت الوزارة بأن ”خيار المواجهة هو القرار الواعي للمؤسسة السياسية البريطانية التي تتحمل كامل مسؤولية العواقب“.

منعت موسكو عشرات البريطانيين، وغالبيتهم من السياسيين والصحفيين، من دخول روسيا منذ بدء حملتها في أوكرانيا.

وتشمل الإضافات الجديدة العديد من نواب حزب العمال والسياسيين الأسكتلنديين، وأعضاء في مجلس اللوردات.

ومن بين تلك الأسماء الصحفي في ”بي.بي.سي“ جوناثان مونرو، والمقدِّم التلفزيوني بيرس مورغان، ومقدِّم الأخبار في ”بي بي سي“ هيو إدواردز.