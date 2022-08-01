ترامب: أوكرانيا كانت تستطيع تجنب الحرب عبر التخلي عن القرم لروسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا كانت تستطيع تجنب الدخول في حرب مع روسيا عبر عقد صفقة مع موسكو تتضمن على سبيل المثال التخلي عن شبه جزيرة القرم.

وبحسب ما نقلت مجلة نيوزويك، الإثنين، اعتبر الرئيس السابق، خلال مشاركته في أحد برامج البودكاست، أنه كان على أوكرانيا أن ”تتخلى“ عن أراضي شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في العام 2014، أو توافق على عدم الانضمام إلى الناتو لمنع موسكو من تنفيذ الغزو الذي بدأ في فبراير الماضي.

جاءت هذه التصريحات بعد أن طُلب من ترامب إبداء رأيه في جلسة التصوير التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا لمجلة فوغ، التي خضعت للتدقيق نظرًا لأنها حدثت في وقت تعيش البلاد فيه حالة حرب.

وقال ترامب تعليقا على الصور: ”ربما ليس أعظم شيء“، قبل أن يضيف موقفه المتكرر بأن الغزو الروسي ما كان ليحدث لو كان لا يزال رئيسًا.

وقال ترامب: ”لم يكن (بوتين) ليفعل ذلك معي. لم يكن ليفعل ذلك. على الأقل، كان ينبغي عليهم عقد صفقة“.

وتابع: ”كان بإمكانهم التخلي عن شبه جزيرة القرم. كان بإمكانهم فعل شيء مع الناتو.. حسنًا، (لن ننضم إلى الناتو) وحينها كان سيكون لديك دولة، لأنني أعتقد أن بوتين أراد عقد صفقة“.

واستطرد الرئيس الأمريكي السابق: ”والآن لا أعتقد أنه يريد عقد صفقة. أعتقد أنه من الأصعب بكثير عقد صفقة. إنه يفجر المكان بأكمله. أعني أنه سيتولى المكان (أوكرانيا) بأكمله. إنه أمر محزن للغاية لمشاهدة ما حدث مع أوكرانيا. حزين جدا“.

قال ترامب إنه لا يعتقد أن بوتين ”كان ينوي أبدًا“ بدء حرب مع أوكرانيا، لكنه الآن ”سيحظى بالدولة بأكملها، الآن بعد أن بدأ“.

وأضاف ترامب أن إرسال الرئيس الروسي مئات الآلاف من القوات وكمية كبيرة من المعدات العسكرية على طول حدود البلدين قبل الغزو كان بمثابة تكتيك ”مفاوضات عظيمة“.

قال ترامب مخاطبا الأوكران: ”لديك مئات الآلاف من الناس – قد يكون لديك ملايين الأشخاص، لكن لديك المئات – عندما يكون لديك مبانٍ مثل تلك التي تم تفجيرها، فهذه منازل سكنية كبيرة“.

وتابع: ”عندما تنظر إلى تلك المباني المحترقة بالكامل، فإن هؤلاء الأشخاص قد ماتوا. لقد فقدت الكثير من الأشخاص. هذه صفقة كان من الممكن تسويتها. كان يجب ألا تحدث أبدًا. ولكن إذا كان سيحدث، فقد تكون تمت تسويته. وقام بنقل 200 ألف جندي إلى الحدود للتفاوض، ولم يتمكن من إبرام صفقة – والآن لست متأكدًا من أنه يمكنك إبرام صفقة بسهولة بالغة“.

ولفتت المجلة إلى أن ترامب تعرض لانتقادات في السابق بسبب التعليقات التي أدلى بها قبل الغزو الروسي.

ففي فبراير الماضي، وصف ترامب تكتيك بوتين في الاعتراف بجمهوريتين في شرق أوكرانيا وإرسال قوات روسية إلى المناطق تحت غطاء ”عمليات حفظ السلام“ بأنه ”عبقري“ و ”ذكي للغاية“.

في وقت لاحق، ضاعف ترامب من مدحه للرئيس الروسي في أعقاب رد الفعل العنيف، حيث قال للجمهور في منتجعه في مار إيه لاغو في فلوريدا، إن بوتين كان ”ذكيًا جدًا“ لأنه ”استولى على بلد مقابل عقوبات بقيمة دولارين“ فقط.