الصين: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان

حذرت الصين يوم الإثنين، من أن جيشها ”لن يقف مكتوف الأيدي“ في حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن زيارة بيلوسي إلى تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، ”سيكون لها تأثير سياسي جسيم“.

وتبدأ بيلوسي جولة تشمل أربع دول آسيوية، بزيارة سنغافورة اليوم الاثنين وسط تكهنات كبيرة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

بحسب بيان صادر عن مكتب نانسي بيلوسي يوم أمس الأحد، فإن زيارتها ستشمل سنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان.

ولم يأت البيان على ذكر أي زيارة محتملة لتايوان.

وستركز الرحلة على الأمن والشراكة الاقتصادية والحكم الديمقراطي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتعارض الصين زيارة بيلوسي، في حين تعتبر بكين تايوان، الجزيرة البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، جزءا من أراضيها وتعتزم إعادة توحيدها مع البر الصيني من غير أن تستبعد استخدام القوة من أجل ذلك.

كما تعارض بكين أي مبادرة من شأنها إعطاء السلطات التايوانية شرعية دولية وأي تواصل رسمي بين تايوان ودول أخرى، وهي بالتالي تعارض زيارة نانسي بيلوسي.