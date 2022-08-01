إيران: العلاقات مع الإمارات تمضي إلى الأمام

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن العلاقات مع الإمارات تمضي قدمًا.

وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحفي: ”سفارتا إيران والإمارات تنشطان، وشهدنا تشكيل مناخ سياسي إيجابي في العلاقات بين البلدين“.

وأشاد كنعاني بالموقف ”الإيجابي“ للسلطات الإماراتية التي قررت إرسال سفيرها إلى طهران، متوقعًا أن تشهد العلاقات تحسنًا بين البلدين خلال الفترة المقبلة“

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفًا أن النهج التصادمي مع إيران ليس شيئًا تدعمه أبوظبي.

المفاوضات مع السعودية

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والسعودية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن هناك إرادة إيجابية في إيران والسعودية لبدء مرحلة جديدة من الحوار مع الدور الإيجابي للسعودية في العراق.

وعن تحديد موعد للمحادثات، قال ناصر كنعاني: ”لم يحدَّد موعد للمرحلة الجديدة من المحادثات“.

وأضاف: ”نأمل أن تتقدم الأوضاع في العراق بشكل إيجابي، وأن يقوم أصدقاؤنا في العراق بدورهم البنّاء السابق“.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية عارمة يقودها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ضد الطبقة السياسية الحاكمة في العراق والتي تهيمن عليها أطراف شيعية قريبة من طهران.

وفي الـ17 من يوليو/ تموز الماضي، قال مستشار المرشد الإيراني، رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، إن طهران تريد بدء حوار إقليمي مع السعودية وتركيا ومصر وقطر.

وأضاف خرازي: ”إيران والسعودية دولتان إقليميتان مهمتان وحل الخلافات بينهما سيؤدي لتحول“.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال الشهر الماضي، إن المملكة ملتزمة بإيجاد تفاهم إيجابي مع إيران.

وأضاف: ”يد المملكة لا تزال ممدودة إلى إيران، ونحن حريصون على إيجاد مسار للوصول إلى علاقات طبيعية مع الجارة إيران“.

وأشار بن فرحان إلى أن ”ذلك مرتبط ارتباطًا أساسيًّا بإيجاد تفاهمات تعالج مصادر قلق- ليس فقط السعودية- لكن كل دول المنطقة فيما يتعلق ببعض الأنشطة الإيرانية“.