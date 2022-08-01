مسؤول إيراني: لدينا القدرة التقنية لإنتاج قنبلة ذرية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن بلاده لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية.

وبحسب ما نقلت ”رويترز“ عن وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية شبه الرسمية، أوضح إسلامي أن إيران ”لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تنوي القيام بذلك“.

ويؤكد إسلامي بذلك تصريحات سابقة أدلى بها كمال خرازي، المستشار الكبير للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، في تموز/ يوليو الماضي.

ووفقا لـ“رويترز“، تعد تصريحات خرازي بمثابة إشارة نادرة إلى أن إيران قد تكون مهتمة بامتلاك أسلحة نووية، وهو أمر تنكره منذ فترة طويلة.

وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67% المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويتطلب صنع قنبلة نووية تَوفر يورانيوم مخصب بنسبة 90%.

وتخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 عن الاتفاق النووي والذي ينص على أن تكبح طهران عمليات التخصيب النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أمس الأحد إن ”إيران استجابت لاقتراح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي يرمي إلى إنقاذ الاتفاق النووي، وهي تسعى لاختتام سريع للمفاوضات“.

وقال بوريل يوم الثلاثاء إنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق.