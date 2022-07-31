كوسوفو تغلق نقطتي عبور حدوديتين بعد قيام صرب محليين بإغلاق طرق

قالت الشرطة في كوسوفو إنها أغلقت نقطتي عبور حدوديتين، شمال البلاد، المضطرب بعد أن أغلق صرب محليون طرقًا وأطلقوا النار على الشرطة احتجاجًا على صدور أمر بتغيير اللوحات المعدنية الصربية للسيارات إلى لوحات كوسوفو في غضون شهرين.

وبعد 14 عامًا من إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون، شمال البلاد، يستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا.

وتعترف أكثر من 100 دولة، ليس من بينها صربيا وروسيا، بكوسوفو دولة مستقلة.

وقررت الحكومة في كوسوفو، أنه اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب، أيضًا، يتعين على جميع مواطني صربيا الحصول على وثيقة إضافية على الحدود لمنحهم الإذن بالدخول.

ويستخدم الصرب العرقيون، شمال كوسوفو، لوحات السيارات الصادرة عن المؤسسات الصربية منذ الحرب، في العام 1999، مع اختصارات مدن كوسوفو ، مثل KM (Kosovska Mitrovica) أو PR (Prishtina) أو UR (Urosevac).

وتعتبر الحكومة في كوسوفو هذه اللوحات غير قانونية، لكنها تغاضت عنها في 4 بلديات شمالية ذات أغلبية صربية.

وستطلب كوسوفو الآن استبدال تلك اللوحات بلوحات صادرة من كوسوفو بالاسم المختصر ”RKS“ لجمهورية كوسوفو، وسيكون أمام مالكي السيارات، حتى نهاية سبتمبر، لإجراء التغييرات.

وفي وقت متأخر من يوم 31 يوليو ، أعلنت شرطة كوسوفو أنها أغلقت المعابر الحدودية في يارينجي وبرنجاك للسفر، وتداول المركبات، بسبب الحصار الذي أقامه المتظاهرون.

وقالت شرطة كوسوفو: ”يتم إخطار جميع المواطنين باستخدام نقاط حدودية أخرى للتنقل“.

واندلع الخلاف حول المركبات، في سبتمبر 2021، بعد أن أمرت سلطات كوسوفو جميع السائقين الذين يدخلون كوسوفو من صربيا باستخدام لوحات ترخيص مطبوعة مؤقتة مدتها 60 يومًا ردًا على الإجراءات في صربيا ضد السائقين من كوسوفو والتي كانت سارية، منذ العام 2008، عندما كانت البلاد أعلنت الاستقلال عن بلغراد.

في ذلك الوقت، قام الصرب من شمال كوسوفو بإغلاق معبري يارينجي وبرنجاك بالمركبات والحواجز المؤقتة، بينما أرسلت حكومة كوسوفو وحدات شرطة وطائرات وطائرات هليكوبتر عسكرية صربية حلقت فوق الحدود في استعراض للقوة.

ولا تعترف صربيا باستقلال كوسوفو أو حقها بفرض قواعد وأنظمة مثل تسجيل السيارات والشاحنات، وتعترف معظم دول الاتحاد الأوروبي بكوسوفو، على الرغم من أن روسيا والصين، حليفتي صربيا، لا تعترفان بذلك.

وحاول الاتحاد الأوروبي التوسط في حوار بين الجارتين في البلقان لأكثر من عقد، لكن حتى الآن فشلت الجهود بتحقيق تطبيع العلاقات.

وقال رئيس الوزراء ألبين كورتي إن كوسوفو ستتقدم رسميًا لتصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية العام 2022، على الرغم من المخاوف بشأن التوترات مع صربيا.