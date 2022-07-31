رئيس سريلانكا: الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق راجابكسا بعد فراره من البلاد

نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ عن الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغة قوله، اليوم الأحد، إن الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق غوتابايا راجابكسا إلى البلاد لأن ذلك يمكن أن يشعل أزمة سياسية.

وقال ويكريميسنغة خلال مقابلة مع الصحيفة الأمريكية: ”لا أعتقد أن الوقت مناسب لعودته… ليس لدي ما يشير إلى أنه سيعود قريبًا“.

وذكرت الصحيفة أن ويكريميسنغة ظل على اتصال مع راجابكسا لإنهاء الأمور الإدارية الخاصة بنقل السلطة والمسائل الحكومية الأخرى.

وانتُخب رانيل ويكريمسينغة الذي تولى رئاسة الوزراء في سريلانكا 6 مرّات، رئيسًا للبلاد خلفًا لغوتابا راجابكسا الذي استقال إثر فراره إلى الخارج.

ويتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية البالغ قدرها 51 مليار دولار، في نيسان/أبريل، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ محتملة.

واستهلكت سريلانكا تقريبًا إمداداتها الشحيحة أساسًا من البترول، وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير، وتوفير الوقود.