سلاح الجو الصيني: "تايوان غالية" وسنحفظ سلامة أراضينا

نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم القوات الجوية قوله، اليوم الأحد، إن الصين ”ستحافظ بحزم على السيادة الوطنية وسلامة أراضيها“.

وقال خلال معرض جوي عسكري إن ”القوات الجوية لديها أنواع كثيرة من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق في دوران حول الجزيرة الغالية لوطننا الأم“، في إشارة إلى تايوان.

وتصاعدت حدة الأزمة بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تقول بكين إنها جزء من أراضيها.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الصيني اليوم الأحد ”سلاح الجو لديه الإرادة الراسخة والثقة الكاملة والقدرة الكافية للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي“.

وكان المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تر أي دليل على وجود نشاط عسكري صيني وشيك ضد تايوان.

وسعت واشنطن خلال الأيام الماضية إلى تخفيف حدة التوتر مع الصين الغاضبة من زيارة محتملة قد تجريها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لتايوان.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بازدواجية المعايير في الأمم المتحدة يوم الجمعة، بسبب تحديها لسيادة بكين على تايوان.

وبعد يوم من تحذير الزعيم الصيني شي جين بينغ، للرئيس الأمريكي جو بايدن، في مكالمة هاتفية من اللعب بالنار في موضوع تايوان، عزز نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، تلك الرسالة خلال اجتماع حول أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة دون أن يذكرها بالاسم، قال قنغ: ”في الوقت الذي تشدد فيه بعض الدول مرارا وتكرارا على مبدأ السيادة في قضية أوكرانيا، فإنها تتحدى باستمرار سيادة الصين على تايوان، بل إنها تتعمد إثارة التوتر في مضيق تايوان“.

وقال قنغ، إنه ”لا ينبغي الاستهانة بتصميم الصين على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها“.

وأضاف: ”أتمنى أن ترى الدولة المعنية ذلك بوضوح وألا تلعب بالنار“.