مسلحون يطلقون النار على حاشية رئيس غواتيمالا

قال متحدث باسم الجيش الغواتيمالي إن الجيش تبادل إطلاق النار مع ركاب سيارة عند اقترابها من موقع الوفد المرافق للرئيس أليخاندرو جياماتي يوم السبت رغم أن الرئيس كان في مكان آخر في ذلك الوقت ولم يصب بأذى.

وقال المتحدث إن المسؤولين العسكريين أوقفوا السيارة عند اقترابها من نقطة تفتيش تحرس الوفد الرئاسي خلال زيارة قام بها جياماتي إلى منطقة هويهويتينانجو ، على بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة جواتيمالا سيتي.

وأطلق ركاب السيارة النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار. كانت جياماتي على بعد حوالي كيلومترين وقت وقوع الحادث.

وقال المتحدث إن أحد المسلحين يعتقد أنه مكسيكي أصيب في المواجهة وكان يتلقى رعاية طبية.

وفر الآخرون في السيارة باتجاه الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة.

وقال المتحدث إن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد أربعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من غواتيمالا. كما تم العثور على راديو محمول وقنبلة بندقية عبر الحدود في المكسيك.

ولم يرد ممثل صحفي لأمانة الدفاع الوطني المكسيكية (Sedena) على الفور على طلب للتعليق.

ولم يعلق جياماتي على الحادث.