روسيا تدعو لتحقيق أممي في "مجزرة يلينوفكا"

قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن روسيا دعت خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات السجناء الأوكرانيين من أسرى الحرب المحتجزين في سجن بمنطقة يلينوفكا يديره انفصاليون تدعمهم موسكو.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تعمل ”من أجل إجراء تحقيق نزيه“ فيما وصفته بالهجوم على السجن.

وقال الانفصاليون إن عدد القتلى 53 واتهموا كييف بقصف السجن بالصواريخ. لكن القوات المسلحة الأوكرانية نفت مسؤوليتها وقالت إن المدفعية الروسية استهدفت السجن للتستر على ما يجري من سوء معاملة للمحتجزين هناك.

ونفت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ الهجوم وقالت إن المدفعية الروسية استهدفت السجن لإخفاء تعذيب المحتجزين هناك وإلقاء اللوم على أوكرانيا.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا روسيا بارتكاب جريمة حرب وطالب بإدانة دولية للحادث.

وأظهرت لقطات صورتها رويترز بقايا مبنى محترق مليء بأسرة معدنية يوجد على بعضها جثث متفحمة بينما ظهرت صفوف من الجثث وقد سجيت على محفات عسكرية أو على الأرض بالخارج.

وتم وضع شظايا قذيفة على مقعد معدني حتى يمكن تصويرها على ما يبدو. ولم يكن من الممكن تحديد أي علامات تكشف مصدر إطلاق القذيفة ولم يتضح من أين تم تجميع الشظايا.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن السجن يضم أسرى حرب أوكرانيين وإن ثمانية من موظفي السجن أصيبوا أيضا. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الزعيم الانفصالي المدعوم من روسيا دينيس بوشيلين قوله إنه لا يوجد أجانب بين 193 نزيلا محتجزين هناك.

وطالبت أجهزة الأمن الأوكرانية الأمم المتحدة والصليب الأحمر باتخاذ رد فعل فوري على مقتل أسرى حرب في سجن تسيطر عليه روسيا، مشيرة إلى أن المنظمتين قدمتا ضمانات بأن الأسرى سيلقون معاملة حسنة ويتعين عليهما الآن إرسال محققين إلى السجن.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الجمعة إنها تسعى للوصول إلى الموقع وإنها عرضت المساعدة في إجلاء الجرحى.

واتهمت الحكومة الأوكرانية روسيا بارتكاب فظائع وأعمال وحشية ضد المدنيين منذ بدء الغزو وقالت إنها رصدت أكثر من مئة ألف جريمة حرب محتملة. وتنفي روسيا من جانبها استهداف المدنيين.