أوكرانيا تقرر إجلاء مئات الآلاف من سكان دونيتسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الحكومة الأوكرانية قررت الإجلاء الإلزامي للسكان في المنطقة المحيطة بمدينة دونيتسك شرق البلاد، التي كانت مسرحا لمعارك عنيفة مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل، أن على مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في مناطق القتال في حوض دونباس الأوسع مغادرة المنطقة، وفق رويترز.

ويضم حوض دونباس منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وكانت وكالة نوفوستي الروسية ذكرت على لسان نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك أن كييف تخطط لإجلاء ما لا يقل عن 220 ألف شخص عن مناطق سيطرتها في دونيتسك قبل الشتاء.

وقالت فيريشوك، بحسب الوكالة: ”قررنا إجلاء سكان منطقة دونيتسك إلى مناطق أكثر أمانا.. المادة 33 من قانون الدفاع المدني للسكان تتحدث عن هذا النوع من الإجلاء باعتباره إلزاميا، مشيرة إلى أن سكان المنطقة ينتظرهم شتاء بارد، حيث لا يتوفر لديهم الغاز والكهرباء.