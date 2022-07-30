إيران.. مقتل عنصري أمن على الحدود مع تركيا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن مقتل اثنين من قوات حرس الحدود في مدينة سلماس على الحدود مع تركيا شمال غرب إيران.

وذكر بيان لقيادة حرس الحدود في محافظة أذربيجان الغربية، نشرته وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، أن اثنين من فوج الحدود لمدينة سلماس لقيا مصرعهما أثناء قيامهما بدوريات ومراقبة حدود هذه المدينة.

وأضاف البيان: ”تماشيا مع مهمة مراقبة الشريط الحدودي للمنطقة، كان حرس الحدود هؤلاء يراقبون المنطقة عندما تعرضوا لهجوم“، موضحا أنه ”سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث من قبل الجهات المختصة“.

ويبلغ طول الحدود المشتركة بين إيران وتركيا 550 كم، وتقع مدينة سلماس التي تسكنها أغلبية من القومية الكردية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

وفي الـ 20 من يوليو/ تموز الجاري، قتل اثنان من حرس الحدود خلال اشتباكات مع مسلحين حاولوا الدخول إلى البلاد عبر محافظة كردستان غرب إيران.

وتصنف إيران الجماعات المسلحة المعارضة في المحافظات الغربية لإيران، بما في ذلك الأحزاب الكردية المسلحة، على أنها ”جماعات إرهابية“ أو ”معادية للثورة“.

من ناحية أخرى، تعلن هذه الجماعات أن الغرض من النزاع المسلح مع النظام الإيراني هو ”الدفاع عن حقوق الأكراد“.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مدنهم من الإهمال وينتشر فيها الفقر والبطالة.

ويتوزع الأكراد في إيران على محافظات مختلفة ويتركز وجودهم بشكل كبير في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام.

ولدى أبناء هذه القومية أحزاب كردية معارضة تنشط في المناطق الجبلية بين إيران وإقليم كردستان العراق، وكذلك على الحدود بين إيران وتركيا، وبين الحين والآخر تحدث مواجهات عسكرية بين الجماعات الكردية والقوات الإيرانية.