خلافات بين غانتس ونتنياهو تؤخر تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي

تسببت خلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، في تأخير تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي، خلفاً لأفيف كوخافي الذي تنتهي ولايته في كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويرفض نتنياهو تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق انتخابات الكنيست المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما يرى غانتس أنه من الضروري اختيار شخصية جديدة للمنصب نظراً للتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.

السباق على المنصب، ينحصر بين إيال زامير نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، والذي يعمل حالياً كزميل باحث في مركز أبحاث في واشنطن، ونائب رئيس الأركان الحالي هرزي هاليفي، فيما تم استبعاد المرشح الثالث يويل ستريك، القائد السابق للقوات البرية التابعة للجيش.

موقف نتنياهو

في السياق، قالت القناة 12 العبرية، إن ”إجراءات تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي ستتأخر أسبوعاً آخر على الأقل“، مشيرة إلى أن نتنياهو بصفته زعيماً للمعارضة الإسرائيلية يرفض عقد اجتماع مع غانتس لبحث الأمر.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”نتنياهو يتمسك بموقفه المتعلق بضرورة تعيين رئيس أركان جديد للجيش بعد انتخابات الكنيست المقبلة“، مبينة أنه يرى أن القرار يجب أن يترك للحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات.

وأشارت القناة، إلى أن موقف نتنياهو من القضية يمكن اعتباره بمثابة ”تدخل سياسي“، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يلتقي غانتس بالمرشحين قبل الإعلان عن الشخصية التي ستتولى المنصب.

موقف لابيد

على الرغم من اهتمام رئيس الوزراء يائير لابيد بعقد اجتماع مع المرشحين للمنصب؛ إلا أنه من غير المتوقع أن يتدخل في قرار التعيين وسيقبل قرار غانتس بشأن هوية رئيس الأركان الجديد، وفق القناة العبرية.

وحسب القناة، فإنه ومن أجل إتمام مراسم تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي، أجرى غانتس مشاورات مع رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت ووزيري الدفاع السابقين إيهود باراك وعمير بيريتس.

غانتس يهاجم نتنياهو

بدوره، هاجم وزير الدفاع، بيني غانتس، زعيم المعارضة نتنياهو، مؤكداً أن ”تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي ضروري من الناحية الأمنية، وسيؤدي إلى حالة من الاستقرار داخل قيادة الجيش“، وفق تعبيره.

وأضاف غانتس أن ”نتنياهو بصفته رئيسا للوزراء ووزيراً للدفاع سابقاً، يدرك جيداً الحاجات الأمنية لهذا القرار، وهو يعلم أن عملية تعيين رئيس الأركان تبدأ قبل وقت طويل، وعلى دراية بعواقب التأخير في اتخاذ القرار“.

وتابع غانتس: ”يؤسفني أن نتنياهو اختار جر القضية إلى السياق السياسي بطريقة قد تضر بأمن إسرائيل والجيش، ودعوت نتنياهو للتعبير عن موقفه والمساهمة في العملية“.

صعوبات قانونية

ومنتصف الشهر الجاري، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، غانتس، أن بإمكانه تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي، على الرغم من الصعوبات القانونية التي تحول دون ذلك.

وأكد بيان صادر عن مكتب المستشارة القضائية للحكومة، في حينه، أن ”القرار يأتي لمواجهة التحديات الأمنية في إسرائيل، خاصة تلك المتوقعة خلال العام المقبل، والتي من المرجح أن تكون بداية فترة استراتيجية جديدة في الأعوام المقبلة“.

وبين أن ”تعيين رئيس أركان جديد للجيش خلال فترة الانتخابات ينطوي على صعوبات قانونية كبيرة، لكن الآراء المهنية والأمنية المقدمة تظهر حجم التحديات الأمنية الفريدة والاستثنائية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي“.