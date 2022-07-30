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الصين تهدد بإسقاط طائرة نانسي بيلوسي وأي مقاتلة أمريكية ترافقها
تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 13:08 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2022 13:27 GMT

الصين تهدد بإسقاط طائرة نانسي بيلوسي وأي مقاتلة أمريكية ترافقها

أطلقت الصين أكبر تحذير مباشر لها حتى الآن وسط تقارير تفيد بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد تزور تايوان يوم الجمعة، قائلة إنه إذا كانت طائرة بيلوسي برفقة

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المصدر: إرم نيوز

أطلقت الصين أكبر تحذير مباشر لها حتى الآن وسط تقارير تفيد بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد تزور تايوان يوم الجمعة، قائلة إنه إذا كانت طائرة بيلوسي برفقة طائرات مقاتلة أمريكية، فلن يستبعدوا إسقاطها.

ويعتبر ذلك أشد تحذير مباشر تطلقه الصين في هذا الصدد حتى الآن وسط تقارير تفيد بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد تزور تايوان قريبا.

وتناقلت وسائل إعلام تصريحاً لرئيس التحرير السابق لصحيفة ”غلوبال تاميز“ التابعة للحزب الشيوعي الصيني ”هيو شيجين“، عبر تغريدة حذفت من تويتر لاحقاً، طالب بأن تقوم البلاد بإسقاط طائرة بيلوسي بسبب زيارتها لتايوان، إذا رفضت طائرتها تغيير مسارها.

وقال شيجين: ”إذا رافقت الطائرات المقاتلة الأمريكية طائرة بيلوسي إلى تايوان، فإن ذلك سيكون (غزوا) ويحق لجيش التحرير الشعبي طرد طائرة بيلوسي والطائرات المقاتلة الأمريكية بالقوة، بما في ذلك إطلاق طلقات تحذيرية والقيام بحركة تكتيكية لتعطيلها“.

من جهتها، كتبت صحيفة ”غلوبال تايمز“ الصينية على تويتر: ”إذا تم رصد طائرة بيلوسي وهي تحلق باتجاه مجالنا الجوي، فيمكن للطائرات المقاتلة التابعة لجيش التحرير الشعبي أن تحذرها أو تتبعها أو تعترضها أو تتدخل إلكترونيًا أو تجبرها على الهبوط أو تدفعها للخلف.. في هذه العملية، قد تحدث أي عواقب، وتقع المسؤولية بالكامل على عاتق الولايات المتحدة“.

وشددت الصحيفة على موقف الصين من تايوان قائلة: ”القضية هي أن تايوان هي أرض الصين، وليست مكانًا يمكن للناس فيه القدوم والذهاب كما يشاءون، إذا أتيت بخبث، فبالطبع لدينا الحق والضرورة للتعامل معك“.

وأكدت أنه ”إذا تسللت بيلوسي إلى تايوان عبر طائرة ركاب مدنية، فسيكون من الصعب تحديد هوية الطائرة. هذا صحيح، لكن سيكون عليها دفع الثمن يوما ما“.

وشددت الصحيفة على أن ”أي تصرفات لجيش التحرير الشعبي تكون دفاعية. نحن نحمي وطننا وبلدنا، ونحن إلى جانب العدالة الطبيعية. كان من الأفضل لواشنطن أن تلغي زيارة بيلوسي لتايوان“.

وكان الزعيم الصيني شي جين بينغ قد حذر من اللعب بالنار بشأن تايوان، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الخميس، سلط فيه الضوء على مخاوف بكين من زيارة بيلوسي للجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها.

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