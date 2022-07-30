بريطانيا: روسيا تتطلع لاستفتاء بمناطق جنوب أوكرانيا لضمها لأراضيها

قال الجيش البريطاني السبت إن السلطات التي نصبتها روسيا في الأراضي المحتلة حديثا جنوب أوكرانيا ربما تستعد لإجراء استفتاءات بشأن انضمامها إلى روسيا في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت وزارة الدفاع في تحديث استخباراتي على تويتر: ”ترغم السلطات المحلية السكان على الأرجح على الكشف عن بيانات شخصية من أجل إعداد سجلات التصويت“.

وتصنف روسيا هذه المناطق المحتلة على أنها خاضعة ”لإدارة مدنية-عسكرية“ مؤقتة.

وذكر التحديث أن أوكرانيا ربما تمكنت من صد هجمات روسية صغيرة النطاق انطلقت من خط المواجهة الثابت منذ فترة طويلة بالقرب من دونيتسك في منطقة دونباس بشرق البلاد.

أما في منطقة خيرسون، فمن المحتمل أن تكون روسيا قد أنشأت جسرين عائمين وسيرت عبارات لتوفير بدائل للجسور القريبة التي تضررت جراء الضربات مؤخرا.