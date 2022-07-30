بينهم أجانب.. تزايد عدد ضحايا فيضانات إيران وتضرر واسع لشبكة الإنترنت

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مدن واسعة من إيران لليوم الثالث على التوالي، إلى 56 شخصاً بينهم ثلاثة أجانب، وبلغ عدد المفقودين 28 آخرين، فيما تضررت شبكة الانترنت في عدد من المحافظات.

وقال مهدي ولي بور، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، للتلفزيون الحكومي، صباح السبت، ”إن آخر الإحصائيات للأضرار التي سببتها الفيضانات، اظهرت ارتفاع عدد القتلى إلى 56 شخصًا من بينهم 18 من طهران، وفقدان 28 شخصًا“.

وأضاف ولي بور إن ”فرق الإنقاذ والفرق المختصة تبذل جهوداً للوصول إلى المفقودين وفتح الممرات في عدد من المدن التي تسببت بها الفيضانات“، مشيراً إلى أن ”محافظة طهران سجلت أكبر عدد من الضحايا بعدما ضربت الفيضانات المناطق الواقعة شمال طهران“.

وفاة 3 أجانب

وفي سياق متصل، قال رئيس إدارة الأزمات بمحافظة مازندران شمال إيران، حسين علي محمدي، إن ثلاثة أجانب لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت المحافظة، مبيناً أنه ”ما زال ثمانية أجانب في عداد المفقودين إثر الفيضانات في مرزان أباد والجهود مستمرة للعثور عليهم“.

ولم يشرح حسين علي محمدي هوية القتلى أو المفقودين الأجانب، ولم يتضح من هم هؤلاء والبلد الذي أتوا منه.

وقال إن ”الفيضانات أضرت بالطرق والبنية التحتية للمياه والكهرباء في المحافظة، وتأثرت 24 قرية من قرية مروزان آباد بالفيضانات ، ومقدار الأضرار في 11 قرية خطيرة“.

تضرر شبكة الانترنت

وأفادت وكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية الرسمية، بأن هذه الفيضانات تسببت بتعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في المدن الكبرى وهي: طهران، وأصفهان، ومشهد، وتبريز.

وأوضحت أنه ”وفقا للمعلومات فإنه يوجد حاليًا اضطراب واسع النطاق في مراكز بيانات في الشركات المزودة لخدمة الانترنت منها مبين نت وإيرانسل وهمراه (أول شبكة اتصالات حكومية)، في مدن طهران وأصفهان ومشهد وتبريز“.

وأعلنت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن الأمطار الغزيرة سوف تستمر حتى الأحد المقبل.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنه فيما لا تزال العديد من المناطق السكنية بالدولة مغمورة بالمياه وأحياناً يصل عمق الفيضان إلى مترين، لذلك ما زال الوقت مبكراً لإعلان الأضرار المالية.

وفي محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران، تضرر 300 منزل بحاجة إلى الإعمار بسبب الفيضانات، وفقاً لما ذكره المدير العام لموظفي إدارة الأزمات في المحافظة ”علي رضا شهركي“.

وبحسب تقرير وكالة أنباء ”فارس نيوز“، قال علي رضا شهركي عن حالة الأضرار الناجمة عن الأمطار في سيستان وبلوشستان أن ”100 قرية تأثرت الآن بالفيضانات كما تضررت المنازل والطرق العامة في هذه المحافظة“.

وذكر شهركي أن عدد الضحايا الذين تسببت بها الأمطار في سيستان وبلوشستان يبلغ 5 أشخاص، وقال: ”ليس لدينا أشخاص مفقودون“.