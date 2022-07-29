وفاة أحد مستشاري الرئيس الإيراني بنوبة قلبية

توفي عادل آذر مستشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس المعهد العالي للتعليم والبحث والإدارة والتخطيط التابع لرئاسة الجمهورية، جراء نوبة قلبية.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم السبت، إن ”عادل آذر مستشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توفي اليوم السبت عن عمر ناهز 56 عاماً جراء نوبة قلبية“، مشيرة إلى أن ”عادل آذر خضع لعملية جراحية في العمود الفقري في مستشفى خاتم الانبياء بطهران التابع للحرس الثوري، وأصيب بنوبة قلبية“.

وقبل تعيينه من قبل رئيسي بمنصب مستشار الرئيس الإيراني في 5 من أيلول/سبتمبر العام الماضي، كان ”عادل آذر“ يتولى منصب ديوان المحاسبة الإيرانية ومركز الإحصاء الإيراني في عهد الرئيسين السابقين محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.

وعادل آذر البالغ من العمر 56 عاماً من سكان مدينة دهلران التابعة لمحافظة إيلام غرب إيران، وحاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة وكان عضوا في هيئة التدريس بجامعة طهران وجامعة تربية مدرس.

كما فاز عادل آذر بمنصب نائب في البرلمان الإيراني بالدورة السابعة التي جرت في فبراير/شباط من عام 2004، عن مدينة دهلران مسقط رأسه.

كما تولى التدريس في جامعات إيرانية مختلفة منها جامعة العلامة الطباطبائي في طهران وجامعة تربية مدرس وجامعة طهران.

وفي يوليو/تموز من عام 2019، طلب مياد صالحي الرئيس السابق لصندوق التقاعد في إيران، من الجهاز القضائي بالتحقيق في التجاوزات التي ارتكبها عادل آذر في ديوان المحاسبة.

وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران العام الماضي، اختار رئيس البرلمان السابق والمرشح للانتخابات ”علي لاريجاني“، عادل آذر ليكون مديراً لحملته الانتخابية، لكن مجلس صيانة الدستور رفض أهلية ترشيح لاريجاني.

وقالت تقارير صحفية إيرانية إن عادل آذر كان يعتزم تأسيس مؤسسة تدعى ”نيافران“ لتقديم الاستشارات الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي، وقد بدأ خطوات في هذا الصدد، لتكون المؤسسة بمثابة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الإيراني.