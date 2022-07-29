في اتصال بلافروف.. بلينكين يحض روسيا على إطلاق سجينين أمريكيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، أنه أجرى محادثات ”صريحة“ مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وحضه على القبول بعرض الولايات المتحدة بهدف الإفراج عن أمريكيين معتقلين في روسيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: ”أجرينا نقاشًا صريحًا ومباشرًا، ودعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه لهم ”، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

وأوضح أنه حذَّر لافروف من أن العالم لن يعترف ”أبدًا“ بضم روسيا لأراض أوكرانية.

والأربعاء، لفت بلينكن إلى أن واشنطن قدمت ”عرضًا مهمًا“ إلى روسيا لإعادة مواطنين أمريكيين تحتجزهما موسكو، مضيفًا أنه ”سيضغط على نظيره الروسي خلال الاتصال الهاتفي المقرر، في الأيام المقبلة، للرد على العرض“، بحسب ”رويترز“.

وأوضح أن الولايات المتحدة ”عرضت على موسكو، قبل أسابيع، صفقة تُعاد بموجبها نجمة كرة السلة بريتني جرينر، والجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان“، معربًا عن ”أمله بدفع العملية قُدمًا خلال حديثه مع سيرجي لافروف“.