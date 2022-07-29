إيران تهدد المرجع المعارض لخامنئي صادق الشيرازي وتقطع الكهرباء عن منزله

أعلنت قناة ”الإمام الحسين“ الفضائية، الذراع الإعلامية التابعة للمرجع الديني الإيراني“صادق الشيرازي“ المعارض للمرشد علي خامنئي، أن السلطات الأمنية في مدينة قم، وسط البلاد، هددت المرجع الديني، وقامت بقطع التيار الكهربائي عن منزله.

وقالت القناة إن مكتب المرشد علي خامنئي وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، أرسلوا، يوم الخميس، رسالة ”تهديد“ إلى المرجع صادق الشيرازي، مشيرة إلى أن هذه الرسالة سلّمها آية الله جواد علوي بروجردي.

وأوضحت القناة أن ”السلطات الأمنية وبعد تلقيها الأوامر من مكتب المرشد علي خامنئي قامت بقطع الكهرباء عن مكتب ومنزل المرجع صادق الشيرازي بمدينة قم (معقل المرجعيات الشيعية)“، مبينة أن ”الشيرازي كان يلقي خطابًا تلفزيونيًا بمناسبة حلول شهر محرم الحرام أثناء قيام القوات بقطع التيار الكهربائي“.

ونشر موقع ”أخبار الشيعة“وهو الذراع الإخبارية لقناة الإمام الحسين، نص رسالة منسوبة إلى آية الله علوي بروجردي، موجهة إلى آية الله صادق الشيرازي: ”لقد بعثوا برسالة من السلطات العليا (مكتب خامنئي) مفادها أنه ليس لدينا مشكلة مع توزيع الأموال على طلاب الحوزة ومرجعية الشيرازي، ولكن بسبب الحساسية لدينا مشكلة في خطابكم الأخير الذي تعرض بالإهانة والسخرية من النظام والقيادة (خامنئي).

وينتقد آية الله صادق الشيرازي وابنه حسين، بشدة، ولاية الفقيه وآية الله خامنئي، وكان حسين الشيرازي قد اعتقل، في العام 2017، وذكرت وكالة الأنباء الشيعية، يوم الجمعة، أنه تم اعتقاله أيضًا عندما حاول مغادرة إيران الأحد الماضي.

وكان حسين الشيرازي قد شبه في وقت سابق آية الله خامنئي بـ ”فرعون“ في خطاب له بثته قناة ”الإمام الحسين“ التي تتخذ من مدينة كربلاء، وسط العراق، مقرًا لها.

ويضيف هذا التقرير، أن الجمهورية الإسلامية طلبت من آية الله صادق الشيرازي عدم انتقاد الحكومة الإيرانية في خطابه عشية محرم الحرام.

كما تقدم وسائل الإعلام الحكومية في إيران أتباع المرجع الشيرازي على أنهم ”جماعة منحرفة“.

ولمرجعية الشيرازي الدينية أتباع ومقلدون كثيرون في إيران، والعراق، ودول الخليج العربي، وأفغانستان، وباكستان، وكذلك بين شيعة أوروبا، خاصة المملكة المتحدة.

وكانت قناة الامام الحسين الفضائية قد نشرت بيانًا أشارت فيه إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منزل المرجع صادق الشيرازي أثناء خطاب واعتقال نجله، قائلة إن ”مثل هذا السلوك من قبل النظام الحاكم في إيران أو المرتبطين به يظهر أنهم لا يحترمون طقوس الحسين، وإحياء شعائر أهل البيت، لدرجة أنهم يقومون بمثل هذه الأعمال عمدًا ”.

ووصف هذا البيان عمل الأجهزة الأمنية الإيرانية بقطع التيار الكهربائي عن منزل آية الله الشيرازي خلال خطابه بأنه ”قبيح، ووقح، وغير قانوني“.