إيران تعين مندوبا جديدا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، تعيين ”محسن نذيري أصل“ مندوبًا لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلًا دائمًا لها في المنظمات الدولية في فيينا.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية ”إيرنا“، أن ”محسن نذيري أصل، الحاصل على دكتوراة في القانون الدولي جرى تعيينه بمنصب مندوب الجمهورية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلًا دائمًا لها في المنظمات الدولية في فيينا“.

وجاء تعيين نذيري بدلًا من كاظم غريب آبادي، الذي تولى منصب نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية.

وعمل محسن نذيري أصل سابقًا ممثلًا لإيران في المقر الأوروبي التابع للأمم المتحدة في جنيف، وله تاريخ في المشاركة بالعديد من البعثات في مجال المنظمات الدولية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد عين محسن نذيري بمنصب مستشار لرئيس ”اللجنة الخاصة للمتابعة القانونية والدولية لقضية اغتيال قاسم سليماني“ مع احتفاظه بمنصبه رئيسًا لأمانة الهيئة الوطنية لاتفاقيات الأسلحة الكيميائية.

وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة وقامت بالحد من وصول المفتشين إلى المنشآت النووية.

وجاءت الخطوة الإيرانية للحد من الرقابة على أنشطتها النووية عقب إنسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران منتصف عام 2018.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، في وقت سابق من هذا الأسبوع من مواصلة طهران أنشطتها النووية بعيدًا عن رقابة الوكالة.

وقال غروسي في مقابلة مع شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية: ”المفاوضات بين إيران والقوى العالمية وصلت إلى مرحلة حرجة، لكن مجال الاتفاق يضيق يومًا بعد يوم“.

وذكر غروسي أن ”الجمهورية الإيرانية تواصل تخصيب اليورانيوم على مستوى عالٍ للغاية، ولا يمكنك بناء الثقة بالكلمات، لكن السبيل الوحيد للوكالة هو السماح بإمكانية تفتيش المنشآت النووية الإيرانية“.

ومنذ وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السلطة في آب/أغسطس العام الماضي، أجرت وزارة الخارجية سلسلة من التغييرات.

والأسبوع الماضي، تم تعيين سعيد إيرواني، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، سفيرًا لإيران وممثلها لدى الأمم المتحدة، ليحل محل مجيد تخت روانجي، وعلي بحريني سفيرًا وممثلًا لإيران في مقر الأمم المتحدة في جنيف.