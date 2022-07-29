القضاء البريطاني يرفض رفع السرية عن مناقشات جلسة حول وصية الأمير فيليب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رفضت محكمة العدل البريطانية الجمعة، طلب استئناف قدمته صحيفة ”الغارديان“، التي اعترضت على استبعاد وسائل الإعلام من جلسة تقرر خلالها فرض السرية على آخر رغبات الأمير فيليب زوج إليزابيث الثانية، الذي توفي عام 2021.

وحسب الأعراف المطبقة منذ أكثر من قرن، يتم بعد وفاة عضو بارز في العائلة الملكية البريطانية، تقديم طلب إلى رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا في لندن بأن تفرض السرية على آخر رغبات الشخصيات الراحلة.

وفي شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، أمر القضاء بفرض السرية على وصية الأمير فيليب لمدة 90 عامًا لحماية الحياة الخاصة للملكة، خلال جلسة لم تتمكن وسائل الإعلام من المشاركة فيها.

وطعنت الصحيفة في استبعاد وسائل الإعلام أمام محكمة الاستئناف معتبرة ذلك ”تدخلًا خطيرًا في مبدأ شفافية القضاء“.

لكن القضاة قرروا يوم الجمعة الماضي، أن هذه ليست قضية ”تتطلب إبلاغ وسائل الإعلام بالجلسة“، مستشهدين بظروف ”استثنائية“ وخوف من ”عاصفة إعلامية“.

وقالت محكمة الاستئناف إن ”جلسة الاستماع عقدت في وقت بالغ الحساسية للملكة وعائلتها، وهذه المصالح لن تكون محمية لو نقلت وقائع الجلسات في الصحافة“.

وأوضحت الصحيفة اليسارية اليومية أن ”السرية تلف إعفاء غامضا منح للعائلة الملكية“. وأضافت أن وصايا أكثر من 30 من أعضاء النظام الملكي بقيت طي الكتمان منذُ عام 1910، بينما ينص القانون البريطاني على وجوب إعلان الرغبات الأخيرة للجميع لا سيما لمنع أي احتيال وإخطار المستفيدين.

وتوفي الأمير فيليب دوق إدنبره في الـ9 من شهر نيسان/أبريل لعام 2021 عن عمر يناهز الـ99 عامًا.