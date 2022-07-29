روسيا: أوكرانيا قتلت 40 من جنودها الأسرى بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، أن قوات كييف قتلت 40 أسير حرب أوكرانيا وأصابت 75 آخرين، في قصف على سجن بإقليم دونتيسك الانفصالي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت السجن الذي يسطير عليه الانفصاليون الموالون لموسكو بصواريخ ”هيمارس“ أمريكية الصنع.

وقالت الوزارة في إفادة يومية: ”نُفذت ضربة صاروخية من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أمريكي الصنع (هيمارس) على مركز للاحتجاز قبل محاكمة في منطقة تجمع أولينيفكا السكني، حيث يحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني، بينهم مقاتلون من كتيبة آزوف“.

وأضافت أنه نتيجة للضربة ”قتل 40 أسير حرب أوكرانيا وأصيب 75 آخرون“، كما أصيب ثمانية من موظفي السجن.

ولم يتسن لوكالة ”رويترز“ التي نقلت الخبر التحقق من التقارير بعد.

وكانت كييف قد رحبت باستلام ثمانية أنظمة ”هيمارس“ باعتبارها عامل تغيير محتمل لمسار الحرب التي دخلت شهرها السادس.

وهذه الأسلحة المتطورة أكثر دقة، وتوفر نطاقا أطول عن غيرها من منظومات المدفعية، الأمر الذي يتيح لكييف قصف أهداف روسية ومستودعات أسلحة خلف جبهات القتال.

وتتهم موسكو الغرب بإطالة أمد الصراع من خلال إمداد كييف بمزيد من الأسلحة.

وقالت إن توريد الأسلحة طويلة المدى يبرر محاولات روسيا لفرض سيطرتها على مساحة شاسعة من الأراضي الأوكرانية في جنوب البلاد، خارج منطقة دونباس الشرقية لحمايتها.

وفي السادس من تموز/يوليو، بعد أيام فقط من وصول أول منظومة ”هيمارس“ إلى أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت اثنين منها، ونشرت مقطع فيديو للضربة المزعومة.

ورفضت أوكرانيا هذه المزاعم، وقالت إنها تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لتوجيه ”ضربات مدمرة“ للقوات الروسية.