38 دولة تعتزم تشكيل بعثة لـ"مراجعة" أوضاع حقوق الإنسان في روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة و37 دولة أخرى بصدد تشكيل بعثة خبراء لمراجعة وضع حقوق الإنسان في روسيا.

وذكر برايس في بيان أن المراجعة، التي ستتم باستدعاء ”آلية موسكو“ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تأتي ردا على الإجراءات التي اتخذتها روسيا في الآونة الأخيرة لتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي والتقارير عن تعذيب المحتجزين في روسيا.

وقال إن بعثة الخبراء ستنشر تقريرها في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هي منظمة تضم 57 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة إلى دول مختلفة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استخدام آلية موسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وفي نيسان/ أبريل، قالت بعثة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنها عثرت على أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها روسيا في أوكرانيا. ووصفت بعثة روسيا لدى المنظمة التقرير بأنه ”حملة دعاية بلا أساس“.