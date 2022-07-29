تايوان: سنواصل تعميق الشراكة مع أمريكا بعد اتصال بايدن ورئيس الصين

أكدت وزارة الخارجية التايوانية، يوم الجمعة، أنها ستواصل تعميق شراكتها الأمنية الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ، يوم الخميس.

وفي المكالمة، حذر شي الولايات المتحدة من ”اللعب بالنار“ فيما يتعلق بتايوان، مما يسلط الضوء على مخاوف بكين بشأن زيارة محتملة للجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من قبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وقال البيت الأبيض إن الاتصال بدأ الساعة 8:33 صباحا (12:33 بتوقيت غرينتش) وانتهى الساعة 10:50 صباحا (14:50 بتوقيت غرينتش).

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الاتصال تناول موضوعات واسعة بينها الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما لم تندد به الصين بعد.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن أبلغ نظيره الصيني بأن السياسة الأمريكية حيال تايوان لم تتغير، وأن واشنطن تعارض بشدة أي جهود أحادية لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام حكومية صينية، بأن شي أبلغ بايدن أن على الولايات المتحدة أن تلتزم ”بمبدأ صين واحدة“، مشددا على أن الصين ”تعارض بشدة استقلال تايوان وتدخل قوى خارجية في شؤونها“.

وأصدرت بكين تحذيرات متصاعدة بشأن تداعيات زيارة بيلوسي -التي تنتمي للحزب الديمقراطي مثل بايدن- إلى تايوان إذا حدثت.