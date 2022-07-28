مسؤول أمريكي يرد على سؤال "هل نقلت السعودية كورونا لبايدن؟" (فيديو)

أجاب منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، على سؤال حول ما إذا كانت السعودية نقلت فيروس كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفا ذلك بـ“الفكرة السخيفة“.

وخلال إيجاز صحفي للبيت الأبيض، وجه أحد الصحفيين سؤالا لكيربي، جاء فيه: ”ظهرت أعراض كورونا على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية.. هل تضع الحكومة الأمريكية أي احتمال لأن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن لفيروس كورونا؟“.

ورد كيربي قائلا: ”لا أعلم من أين جاءت هذه الأفكار.. لا أعلم ما الذي دفعك لتوجيه هذا السؤال“.

وأضاف أن ”فكرة أن دولة أجنبية يمكنها تعريض الرئيس الأمريكي لفيروس كورونا هي فكرة سخيفة بكل تأكيد لا أساس لها من الصحة“.

وتابع: ”يجب أن نتعامل مع تلك الفكرة على أنها سخيفة“.

فوبيا #السعودية في الإعلام الأمريكي أوصلت صحفيا للسؤال عما إذا كانت المملكة نقلت فيروس #كورونا لـ #بايدن.. وهكذا رد منسق الاتصالات الاستراتيجية في #البيت_الأبيض جون كيربي#إرم_نيوز #biden pic.twitter.com/8NkeoA0fed — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 28, 2022

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بكوفيد-19، وأنه ”يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل“.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من عودته من السعودية، في زيارة عقدت خلالها قمة عربية أمريكية.

وقال كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن أعراض فيروس كورونا كوفيد-19 التي يعاني منها الرئيس ”انتهت بشكل شبه كامل“.