والدة التوأمين

بائع الفريسكا

مارتا حامد

رونالدو ونابولي

للنساء فقط

فيديو الصرف الصحي

رونالدو وبوراك

جريمة العمرانية
أظهر المزيد

أخبار

مسؤول أمريكي يرد على سؤال "هل نقلت السعودية كورونا لبايدن؟" (فيديو)
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 23:01 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 23:50 GMT

مسؤول أمريكي يرد على سؤال "هل نقلت السعودية كورونا لبايدن؟" (فيديو)

أجاب منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، على سؤال حول ما إذا كانت السعودية نقلت فيروس كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفا ذلك بـ"الفكرة

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أجاب منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، على سؤال حول ما إذا كانت السعودية نقلت فيروس كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفا ذلك بـ“الفكرة السخيفة“.

وخلال إيجاز صحفي للبيت الأبيض، وجه أحد الصحفيين سؤالا لكيربي، جاء فيه: ”ظهرت أعراض كورونا على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية.. هل تضع الحكومة الأمريكية أي احتمال لأن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن لفيروس كورونا؟“.

ورد كيربي قائلا: ”لا أعلم من أين جاءت هذه الأفكار.. لا أعلم ما الذي دفعك لتوجيه هذا السؤال“.

وأضاف أن ”فكرة أن دولة أجنبية يمكنها تعريض الرئيس الأمريكي لفيروس كورونا هي فكرة سخيفة بكل تأكيد لا أساس لها من الصحة“.

وتابع: ”يجب أن نتعامل مع تلك الفكرة على أنها سخيفة“.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بكوفيد-19، وأنه ”يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل“.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من عودته من السعودية، في زيارة عقدت خلالها قمة عربية أمريكية.

وقال كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن أعراض فيروس كورونا كوفيد-19 التي يعاني منها الرئيس ”انتهت بشكل شبه كامل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play