محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس في باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأظهر فيديو نشره حساب وكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استقبال ولي العهد السعودي، حيث تبادل الجانبان الابتسامات عقب المصافحة في قصر الإليزيه.
#فيديو_واس| سمو #ولي_العهد يلتقي فخامة الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه بالعاصمة #باريس.#ولي_العهد_في_فرنسا#واس pic.twitter.com/d80pX3Ym5o
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 28, 2022
يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا هي محطته الأوروبية الثانية بعد اليونان.