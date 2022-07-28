محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس في باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر فيديو نشره حساب وكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استقبال ولي العهد السعودي، حيث تبادل الجانبان الابتسامات عقب المصافحة في قصر الإليزيه.



يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا هي محطته الأوروبية الثانية بعد اليونان.