هبوط اضطراري لطائرة على متنها رئيس القضاء الإيراني

اضطرت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، مساء الخميس، إلى الهبوط في مطار أصفهان وسط البلاد وعلى متنها رئيس السلطة القضائية غلام رضا محسني إيجي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

وقالت الوكالة إن ”طائرة ركاب تابعة لشركة إيران إير هبطت في مطار أصفهان الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية“، مضيفة أن ”الطائرة كانت في طريقها من مدينة بوشهر الواقعة جنوب إيران باتجاه طهران“.

وتابعت الوكالة الإيرانية أن ”على متن هذه الطائرة كان رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام رضا محسني ايجي“.

فرود اضطراری هواپیمای حامل رئيس #قوه_قضاييه در فرودگاه #اصفهان‌ هواپیمای ایران ایر که از فرودگاه بوشهر ساعت ۲۱ امشب به مقصد تهران به پرواز درامده بود به دلیل شرایط بد جوی تهران به صورت اضطراری لحظاتی پیش در فرودگاه اصفهان نشست. pic.twitter.com/IMbRC7bCz4 — روزنامه جام جم (@jamejamCPI) July 28, 2022

إلى ذلك، أعلنت إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، مساء الخميس، هبوط ثلاث طائرات في أصفهان بسبب الظروف الجوية والمشاكل الفنية.

وبسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض مناطق إيران، أغلقت العديد من الطرق في عدد من المحافظات الإيرانية، كما توقفت عدد من الرحلات بالقطار بسبب تعرض السكك الحديدية إلى أضرار في طهران ومشهد وبندر عباس.

وأعلنت السلطات الرسمية في طهران ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي وقعت في مناطق شمال طهران إلى ثمانية أشخاص، فيما لا يزال قرابة 15 شخصاً في عداد المفقودين.

وأعلن نائب رئيس السياحة في محافظة خوزستان إلغاء جميع الجولات السياحية في هذه المقاطعة حتى إشعار آخر.

وفي محافظة أصفهان، أعلنت السلطات المحلية إغلاق جميع المناطق السياحية خاصة في جنوب وغرب هذه المحافظة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع؛ بسبب هطول أمطار غزيرة.

وأرسلت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة تحذر فيها المواطنين من الاقتراب من الأنهار بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من المحافظات في الأيام الثلاثة المقبلة.

من جهته، أعلن محمد ولي بور رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ في إيران، الخميس، أن 13 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في الأيام الأخيرة، خمسة منهم في سيستان وبلوشستان وثمانية في محافظة طهران.